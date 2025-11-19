Voluntariado en los Juegos Olímpicos 2028: cómo participar desde ya en la gran cita de Los Ángeles

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles de 2028 todavía parecen lejanos, pero el programa de voluntarios ya está en marcha. La organización abrió el registro para quienes quieran formar parte del mayor acontecimiento deportivo del mundo desde mucho antes de que se encienda la antorcha.
A diferencia de otros Juegos, LA28 propone una experiencia con una preparación significativa. Quienes se inscriban pueden sumarse a proyectos comunitarios en toda la región de Los Ángeles, actividades que se desarrollarán desde este año, y que buscan causar impacto en barrios, escuelas y organizaciones locales.
Los Juegos Olímpicos en sí se desarrollarán entre el 14 y el 30 de julio de 2028, y los Paralímpicos entre el 15 y el 27 de agosto, también de 2028. Sin embargo, el voluntariado ya invita a sumarse a un proceso que promete dejar una huella más allá de las fechas oficiales.
LA28 impulsa actividades desde 2025
El programa se lanzó con una idea clara: construir un ambiente antes de que lleguen los atletas y miles de visitantes. Desde que Los Ángeles fuera elegida sede, el Comité organizador puso en marcha más de 100 actividades sociales junto a organizaciones de la zona.
Ahora, la convocatoria se abre al público. Desde el otoño de 2025, quienes formen parte del LA28 Volunteer Crew podrán colaborar en acciones vinculadas a recuperación tras incendios forestales, deporte juvenil, asistencia alimentaria y distintos proyectos barriales. La logística estará coordinada con Delta Air Lines y socios locales.
Para los jóvenes, este primer tramo del programa funciona como una puerta de entrada a un acontecimiento gigantesco sin necesidad de viajar en 2028. Permite sumar experiencia; conocer nuevas culturas, y participar en actividades que conectan deporte y compromiso social.
Cómo ser voluntario en los Juegos Olímpicos
El paso siguiente llegará en 2026. Ese verano se abrirán las postulaciones para los roles dentro de los Juegos, una de las instancias más esperadas por quienes sueñan con vivir el certamen desde adentro. Las tareas pueden incluir asistencia a delegaciones; guía a espectadores; apoyo en sedes o acompañamiento en espacios culturales.
Un dato clave: no es obligatorio haber participado en la etapa comunitaria para postularse. Sin embargo, la organización destaca que quienes estén involucrados desde 2025 podrán sumar experiencia y contactos útiles para el proceso de selección.
El programa está abierto a todas las personas mayores de 18 años, sin requisito de experiencia previa. Lo que más se valora es la disponibilidad, las ganas de aprender y el compromiso con la comunidad.
El registro ya está disponible
El formulario de inscripción ya se encuentra activo en la plataforma oficial de LA28. Registrarse no asegura un cupo, pero permite recibir invitaciones a futuras actividades según los intereses y la zona en la que viva cada persona.
Con esta convocatoria, LA28 anticipa el espíritu de los Juegos: sumar a la mayor cantidad de personas, dentro y fuera de los estadios, para construir una experiencia olímpica que empiece mucho antes de la ceremonia de apertura.