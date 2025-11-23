Llega un after office de Global Shapers para hacer contactos en un ambiente distendido

La actividad está programada para el miércoles 26 de noviembre a las 20 horas en Puro Gusto Club (25 de Mayo 716, San Miguel de Tucumán). La organización invita a perfiles de distintos sectores para crear un ambiente diverso, ágil y creativo. La propuesta se dirige a quienes buscan intercambiar ideas, conocer potenciales aliados laborales y dar un paso más en su desarrollo profesional, pero sin la formalidad de una reunión tradicional.