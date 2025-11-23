Llega un after office de Global Shapers para hacer contactos en un ambiente distendido

Un after office distinto llega a San Miguel de Tucumán de la mano de Global Shapers y apunta directo a jóvenes profesionales que buscan ampliar su red de contactos en un ambiente relajado. El encuentro combina una propuesta poco habitual: networking, buen clima y una carta de cócteles clásicos para acompañar la charla. La idea es simple: conectar, relajarse y abrir nuevas oportunidades en un espacio pensado para fortalecer la comunidad.
La actividad está programada para el miércoles 26 de noviembre a las 20 horas en Puro Gusto Club (25 de Mayo 716, San Miguel de Tucumán). La organización invita a perfiles de distintos sectores para crear un ambiente diverso, ágil y creativo. La propuesta se dirige a quienes buscan intercambiar ideas, conocer potenciales aliados laborales y dar un paso más en su desarrollo profesional, pero sin la formalidad de una reunión tradicional.
El after office promueve un espacio donde se pueda tejer una red profesional mientras se degustan bebidas especialmente preparadas para la ocasión. Es que los asistentes podrán disfrutar de una selección de tragos clásicos mientras comparten intereses, presentan proyectos o simplemente conversan. En Global Shapers destacan que los fondos recaudados sostendrán actividades y proyectos comunitarios para jóvenes.
Post Instagram
Cómo confirmar la participación
Como incentivo adicional, quienes confirmen asistencia por mensaje directo con la frase “VOY” accederán a un 2x1 en la primera ronda. La propuesta funciona como un disparador para que más jóvenes se animen a participar y aprovechen la oportunidad de vincularse con personas que atraviesan desafíos similares en su vida laboral.
El after office se extenderá entre las 20 y las 1 am, con un formato flexible que permite sumarse a cualquier hora. Puro Gusto Club será el escenario donde se mezclen conversaciones espontáneas, ideas nuevas y planes futuros. La ambientación del lugar también acompaña el espíritu del encuentro: distendido, moderno y pensado para que las conexiones surjan de manera natural.
La organización sostiene que una charla puede abrir puertas inesperadas, y que, en tiempos acelerados, contar con espacios para detenerse, brindar y conversar vale más que nunca. El encuentro se presenta como una oportunidad real para ampliar la red profesional y, al mismo tiempo, disfrutar de una noche distinta.