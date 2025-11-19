Se filtró el polémico informe del árbitro que compromete a Kudelka y reaviva el escándalo de Barracas-Huracán

La polémica que dejó el empate entre Barracas Central y Huracán sigue creciendo. A las críticas públicas por los dos penales sancionados para el local (ambos a instancias del VAR) se sumó ahora la filtración del informe que el árbitro Andrés Gariano presentó en la AFA, un documento que expone insultos, amenazas y agresiones después del pitazo final. Las actuaciones del juez habían dejado al "Globo" fuera de los octavos de final del Torneo Clausura y sin chances de llegar a la Copa Sudamericana 2026, detonando la furia del plantel en Parque de los Patricios.