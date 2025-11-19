Secciones
Se filtró el polémico informe del árbitro que compromete a Kudelka y reaviva el escándalo de Barracas-Huracán

El documento arbitral detalla insultos, amenazas y un clima desbordado tras el 1-1. El reporte fue presentado en AFA y señala directamente al ex DT del Globo y a otros integrantes del banco visitante.

Hace 2 Hs

La polémica que dejó el empate entre Barracas Central y Huracán sigue creciendo. A las críticas públicas por los dos penales sancionados para el local (ambos a instancias del VAR) se sumó ahora la filtración del informe que el árbitro Andrés Gariano presentó en la AFA, un documento que expone insultos, amenazas y agresiones después del pitazo final. Las actuaciones del juez habían dejado al "Globo" fuera de los octavos de final del Torneo Clausura y sin chances de llegar a la Copa Sudamericana 2026, detonando la furia del plantel en Parque de los Patricios.

Qué detalla el informe de Gariano

El texto, al que accedió El Gráfico, describe con precisión los incidentes que ocurrieron una vez terminado el encuentro. Según Gariano, el primero en increparlo fue el entrenador Frank Darío Kudelka, quien terminó informado por “conducta inadecuada dentro del banco”.

De acuerdo con el escrito, el DT le dijo: “Lo que hicieron ustedes hoy no tiene vergüenza, es un desastre”. Acto seguido, siempre según el árbitro, volvió para desafiarlo: “Ahora te voy a ir a buscar al vestuario: yo me saco la camisa y vos la camiseta y lo arreglamos como hombres”.

La situación escaló cuando, siempre según el reporte, Kudelka lanzó una frase considerada gravísima: “Tu familia y tu hijo se merecen que les pase una desgracia, ya lo vas a ver”. Esa expresión, afirma Gariano, provocó su propia reacción. “Te voy a romper todo”, le dijo.

El informe también menciona al preparador físico Mariano Lisanti, expulsado tras el encuentro por “agresión a un árbitro”. Gariano asegura que Lisanti le gritó: “Todo el partido nos bombeaste, ladrón de m...”, y que luego lo golpeó con el pecho antes de que otros integrantes del plantel lo separaran.

Otro de los apuntados es Sebastián Perazzo, oficial de seguridad de Huracán, quien, según el árbitro, le dijo: “Mala leche, nos robaste todo el partido vos y los del VAR. Son unos sinvergüenzas… ladrones”. También quedó informado por conducta inapropiada.

Qué puede pasar ahora

Con el informe ya en manos de la AFA, resta que el Tribunal de Disciplina evalúe los cargos y determine sanciones para los involucrados. La tensión alrededor del arbitraje vuelve a quedar expuesta en un contexto donde Huracán reclama explicaciones deportivas e institucionales tras una noche cargada de enojo.

Mientras tanto, el club ya atravesó su propio cimbronazo. En las últimas horas, la dirigencia comunicó oficialmente la salida de Kudelka. “La Comisión Directiva decidió no renovar el vínculo con Frank Darío Kudelka y su cuerpo técnico”, publicó la institución.

Lo ocurrido en el Claudio Tapia promete seguir generando repercusiones en los próximos días, con un foco cada vez más marcado sobre la actuación arbitral y el comportamiento pospartido del banco visitante.

Temas Buenos AiresClub Atlético HuracánLiga Profesional de FútbolClub Atlético Barracas CentralTorneo Clausura 2025
