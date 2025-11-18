“Te voy a romper todo”: la frase del árbitro Andrés Gariano al DT de Huracán que desató el escándalo

El duelo entre Barracas Central y Huracán por el cierre del torneo Clausura 2025 terminó envuelto en un clima explosivo luego de una serie de decisiones arbitrales que generaron malestar en el equipo visitante. Sobre el final, el plantel y el cuerpo técnico del “Globo” rodearon al árbitro Andrés Gariano para reclamarle por dos penales sancionados.
En medio de la discusión, Gariano respondió con una frase que agravó la situación. Según se escuchó en la transmisión, el juez le dijo a Frank Kudelka “vamos a hablar y te voy a romper todo”, lo que desató el enojo generalizado del banco visitante y de los jugadores.
La tensión continuó incluso tras el pitazo final. Varios futbolistas de Huracán cuestionaron al árbitro con frases como “¿cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?” o “con la comida de nuestra familia te metés”, mientras otros intentaban contener el caos.
El partido y la eliminación
Huracán había comenzado ganando con un tanto de Emmanuel Ojeda, pero Barracas igualó gracias a dos penales sancionados por Gariano: el primero fue atajado por el arquero visitante, mientras que el segundo fue convertido por Rodrigo Insúa tras intervención del VAR. Con el 1-1, Huracán quedó afuera de los octavos de final, mientras que Barracas avanzó para enfrentar a Deportivo Riestra.