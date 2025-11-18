“Te voy a romper todo”: la frase del árbitro Andrés Gariano al DT de Huracán que desató el escándalo

El partido y la eliminación

Huracán había comenzado ganando con un tanto de Emmanuel Ojeda, pero Barracas igualó gracias a dos penales sancionados por Gariano: el primero fue atajado por el arquero visitante, mientras que el segundo fue convertido por Rodrigo Insúa tras intervención del VAR. Con el 1-1, Huracán quedó afuera de los octavos de final, mientras que Barracas avanzó para enfrentar a Deportivo Riestra.