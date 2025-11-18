Secciones
DeportesFútbol

“Te voy a romper todo”: la frase del árbitro Andrés Gariano al DT de Huracán que desató el escándalo

El cierre del partido derivó en una fuerte discusión entre el árbitro y el cuerpo técnico del “Globo”.

“Te voy a romper todo”: la frase del árbitro Andrés Gariano al DT de Huracán que desató el escándalo
Hace 1 Hs

El duelo entre Barracas Central y Huracán por el cierre del torneo Clausura 2025 terminó envuelto en un clima explosivo luego de una serie de decisiones arbitrales que generaron malestar en el equipo visitante. Sobre el final, el plantel y el cuerpo técnico del “Globo” rodearon al árbitro Andrés Gariano para reclamarle por dos penales sancionados.

En medio de la discusión, Gariano respondió con una frase que agravó la situación. Según se escuchó en la transmisión, el juez le dijo a Frank Kudelka “vamos a hablar y te voy a romper todo”, lo que desató el enojo generalizado del banco visitante y de los jugadores.

La tensión continuó incluso tras el pitazo final. Varios futbolistas de Huracán cuestionaron al árbitro con frases como “¿cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?” o “con la comida de nuestra familia te metés”, mientras otros intentaban contener el caos.

El partido y la eliminación

Huracán había comenzado ganando con un tanto de Emmanuel Ojeda, pero Barracas igualó gracias a dos penales sancionados por Gariano: el primero fue atajado por el arquero visitante, mientras que el segundo fue convertido por Rodrigo Insúa tras intervención del VAR. Con el 1-1, Huracán quedó afuera de los octavos de final, mientras que Barracas avanzó para enfrentar a Deportivo Riestra.

Temas Club Atlético HuracánAndrés GarianoClub Atlético Barracas CentralTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El descargo del vicepresidente de Concepción FC: Zamoratte nos mintió y nos robaron el partido

El descargo del vicepresidente de Concepción FC: "Zamoratte nos mintió y nos robaron el partido"

Tucumán Central: un campeón moldeado desde enero

Tucumán Central: un campeón moldeado desde enero

Todo listo para la gran final del fútbol tucumano

Todo listo para la gran final del fútbol tucumano

Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
3

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
4

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Playoffs del Clausura 2025: así quedaron los cruces rumbo al título y la plaza a la Libertadores

Playoffs del Clausura 2025: así quedaron los cruces rumbo al título y la plaza a la Libertadores

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Agenda de TV: comienza el Final 8 de la Copa Davis y España va por la clasificación al Mundial 2026

Agenda de TV: comienza el Final 8 de la Copa Davis y España va por la clasificación al Mundial 2026

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

Comentarios