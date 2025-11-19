¿Regresa a Núñez? River monitorea el futuro de “Diablito” Echeverri en medio de su complejo presente en Alemania

El City, dueño de su pase desde principios de 2024, no está conforme con el tiempo de juego que acumula el chaqueño. En Leverkusen apenas sumó ocho partidos, solo tres de ellos desde el inicio, y el cambio de entrenador tras la salida de Erik Ten Hag lo dejó aún más relegado. Aunque fue titular en los últimos encuentros de Champions y en la Bundesliga ante Bayern Munich, la situación no cambió demasiado y ni el club inglés ni el futbolista consideran que esté recibiendo la continuidad necesaria para desarrollar su potencial.