¿Regresa a Núñez? River monitorea el futuro de “Diablito” Echeverri en medio de su complejo presente en Alemania

No pasaron tantos meses desde su salida y, sin embargo, Claudio Echeverri vuelve a aparecer en el radar de River. El volante ofensivo de 19 años, que se marchó rumbo al Manchester City a comienzos de 2025 y luego fue cedido al Bayer Leverkusen, atraviesa un presente lejos de lo ideal en Alemania. Sus pocos minutos y algunos gestos en redes sociales reactivaron una posibilidad que en Núñez observan con cautela pero también con ilusión. ¿Hay posibilidades reales de un regreso en 2026?
El City, dueño de su pase desde principios de 2024, no está conforme con el tiempo de juego que acumula el chaqueño. En Leverkusen apenas sumó ocho partidos, solo tres de ellos desde el inicio, y el cambio de entrenador tras la salida de Erik Ten Hag lo dejó aún más relegado. Aunque fue titular en los últimos encuentros de Champions y en la Bundesliga ante Bayern Munich, la situación no cambió demasiado y ni el club inglés ni el futbolista consideran que esté recibiendo la continuidad necesaria para desarrollar su potencial.
Por eso, en Europa aseguran que el City evalúa interrumpir el préstamo y buscarle otro destino. La idea inicial del conjunto inglés sería volver a cederlo dentro del continente, con Girona, uno de los equipos del City Group, como primera opción. Sin embargo, esa no es la única alternativa sobre la mesa.
Expectativa en Núñez
Entre posteos sugerentes en Instagram y declaraciones previas, Echeverri dejó entrever que extraña River. Su salida, tras la polémica por la no renovación, había generado un clima incómodo con parte de los hinchas, pero su rendimiento y su vínculo afectivo con el club quedaron claros durante el año en el que permaneció a préstamo. En total disputó 48 partidos, marcó 4 goles y dio 8 asistencias antes de viajar a Europa.
Hoy, con apenas 240 minutos en Alemania, su deseo es volver a un lugar donde sabe que puede tener protagonismo. En River lo saben y ya tomaron nota. La relación entre el club y el City es muy buena desde la venta de Julián Álvarez, un detalle que podría agilizar cualquier charla futura. Eso sí, antes de cualquier movimiento, tendría que concretarse la salida del Bayer Leverkusen.
Las versiones crecieron en los últimos días. El periodista Javier Gil Navarro (ESPN) aseguró que el City no descarta la posibilidad de prestarlo nuevamente al "Millonario", una opción que tomaría fuerza si el propio Echeverri presiona para cumplir su deseo. En Inglaterra valoran su potencial, pero entienden que necesita un contexto donde pueda jugar seguido.
En River, mientras tanto, no dan pasos en falso. Esperan un guiño más firme para ponerse en contacto y, en caso de que el City habilite el diálogo, la única vía posible sería un nuevo préstamo. A esta altura, todo depende de los movimientos que realice el club inglés y de cuánto insista el futbolista por volver.
Por ahora, lo único seguro es que Echeverri no vive el semestre que imaginaba en Alemania. Y que en Núñez, cada vez que aparece su nombre, la ilusión crece. ¿Será en 2026 cuando "Diablito" vuelva a su casa? El mercado dirá.