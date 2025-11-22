Respiración agitada: hábitos para mejorar la calidad de vida en la EPOC

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) puede limitar tu calidad de vida debido a la fatiga, la sensación de ahogo, la tos y otros síntomas. Sin embargo, adoptar ciertos hábitos y seguir las recomendaciones de tu médico puede ayudarte a manejar los síntomas y disfrutar de una vida más plena.
-Evita el sedentarismo: realiza 30 minutos de actividad física diaria, como nadar, montar en bici, bailar, pasear o ejercicios suaves. Fortalece piernas, brazos y hombros gradualmente.
-Descansa cuando lo necesites: haz pausas frecuentes si te sientes cansado.
Duerme en posición elevada: usa almohadas o levanta la cabecera de la cama para facilitar la respiración.
Tratamiento de rescate al alcance: ten tu inhalador de rescate cerca de la cama en caso de necesidad.
Detecta la apnea del sueño: si te despiertas con sensación de ahogo, consulta a tu médico, ya que la apnea del sueño es común en personas con EPOC.
Organización y planificación:
Establece una rutina: planifica tus actividades diarias de forma realista, sabiendo que necesitarás más tiempo para completarlas.
Prioriza tareas: deja las actividades más demandantes para cuando tengas más energía.
Usa un carrito: facilita el transporte de compras u otros objetos pesados.
Organiza tu hogar: coloca los objetos de uso frecuente en lugares accesibles y evita levantar objetos pesados.
Compras frecuentes y ligeras: evita cargar con bolsas pesadas. Compra más a menudo en pequeñas cantidades.
Planifica tus viajes: evita lugares a más de 1.500 metros de altura. Habla con tu médico para tomar precauciones, lleva tu medicación y un informe médico en el equipaje de mano.
Si bien la EPOC presenta desafíos, estos consejos y el seguimiento médico adecuado te ayudarán a mejorar tu calidad de vida y a disfrutar de una vida activa y plena.