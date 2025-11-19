Así fue la reacción de Carlos Bilardo, cuando le contaron de la muerte de Miguel Ángel Russo

La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo llegó a Carlos Salvador Bilardo como un golpe silencioso, casi una herida que se abre sin aviso. Tal como sucedió con la partida de Diego Maradona, su familia eligió avanzar con cautela extrema antes de hablarle del fallecimiento del ex entrenador de Boca, ocurrido el 8 de octubre. El "Doctor", que tantos capítulos compartió con Russo desde los tiempos de Estudiantes, se enteró varios días después. Y cuando lo hizo, la reacción brotó desde un rincón profundo de su memoria.