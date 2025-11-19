Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

La riñonera tuvo su revancha en los últimos años, impulsada por la moda retro y por marcas de lujo que decidieron reinterpretarla. Sin embargo, su reinado parece llegar a un punto de inflexión. Para la temporada de verano 2026, estilistas y casas de moda ya marcan un claro sucesor: el morral, un accesorio clásico que vuelve recargado, más funcional y mucho más versátil.