Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

La riñonera tuvo su revancha en los últimos años, impulsada por la moda retro y por marcas de lujo que decidieron reinterpretarla. Sin embargo, su reinado parece llegar a un punto de inflexión. Para la temporada de verano 2026, estilistas y casas de moda ya marcan un claro sucesor: el morral, un accesorio clásico que vuelve recargado, más funcional y mucho más versátil.
Aunque la riñonera conserva su encanto nostálgico, los especialistas coinciden en que perdió terreno frente a accesorios más cómodos y con mayor capacidad. Esa combinación, sumada a la búsqueda de practicidad que domina las tendencias actuales, abrió la puerta a un regreso contundente del morral. Con diseños renovados, materiales livianos y formatos que se adaptan al uso urbano, el morral se posiciona como pieza clave del próximo verano.
Los motivos de su crecimiento son claros. A diferencia de la riñonera, el morral permite llevar desde lo básico —celular, llaves, billetera— hasta elementos más voluminosos como una botella de agua, protector solar o un pequeño cuaderno. Y lo hace sin sacrificar estilo: los modelos actuales van desde propuestas minimalistas hasta versiones deportivas, de cuero, artesanales o con conceptos futuristas.
Además, su carácter unisex y la enorme variedad de precios lo convierten en un accesorio accesible para todos los públicos. En el mercado local ya se encuentran opciones que rondan entre los 12 y los 50 mil pesos, con variantes pensadas para distintas edades y estilos de vida.
Tendencias dentro de la tendencia: los morrales que pisan más fuerte
Morrales casuales: fabricados en lona o poliéster, ideales para el día a día y para quienes buscan comodidad sin complicaciones.
Modelos de cuero: apuntan a un público más formal o a quienes buscan elevar sus outfits sin renunciar a lo práctico.
Versiones deportivas: resistentes al agua, con múltiples compartimentos y correas acolchadas. Son los preferidos para actividades al aire libre.
Formatos antirrobo: cada vez más populares en ciudades turísticas. Incorporan cierres ocultos, materiales anticorte y bolsillos estratégicos.
Diseños artesanales: hechos a mano, suelen atraer a quienes valoran la producción local y las piezas únicas.
El morral, aliado del verano
De cara a la temporada que viene, el morral se vuelve un compañero ideal para excursiones, caminatas, viajes cortos o paseos turísticos. Su capacidad y comodidad lo convierten en un imprescindible para quienes se mueven durante el día bajo el calor, pero también para quienes buscan un accesorio que pueda acompañar distintos looks sin desentonar.
Todo indica que, al menos por un tiempo, la riñonera volverá al placard. Y el morral ocupará su lugar: práctico, cómodo y nuevamente protagonista.