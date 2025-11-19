Secciones
SociedadActualidad

Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

El morral vuelve con fuerza y se posiciona como el accesorio estrella del verano 2026. Más práctico, versátil y canchero que la riñonera, promete dominar los looks de la temporada con variedad de diseños, materiales y usos.

Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera
Hace 1 Hs

La riñonera tuvo su revancha en los últimos años, impulsada por la moda retro y por marcas de lujo que decidieron reinterpretarla. Sin embargo, su reinado parece llegar a un punto de inflexión. Para la temporada de verano 2026, estilistas y casas de moda ya marcan un claro sucesor: el morral, un accesorio clásico que vuelve recargado, más funcional y mucho más versátil.

Aunque la riñonera conserva su encanto nostálgico, los especialistas coinciden en que perdió terreno frente a accesorios más cómodos y con mayor capacidad. Esa combinación, sumada a la búsqueda de practicidad que domina las tendencias actuales, abrió la puerta a un regreso contundente del morral. Con diseños renovados, materiales livianos y formatos que se adaptan al uso urbano, el morral se posiciona como pieza clave del próximo verano.

Los motivos de su crecimiento son claros. A diferencia de la riñonera, el morral permite llevar desde lo básico —celular, llaves, billetera— hasta elementos más voluminosos como una botella de agua, protector solar o un pequeño cuaderno. Y lo hace sin sacrificar estilo: los modelos actuales van desde propuestas minimalistas hasta versiones deportivas, de cuero, artesanales o con conceptos futuristas.

Más práctico y canchero: el accesorio que dejará atrás a la riñonera

Además, su carácter unisex y la enorme variedad de precios lo convierten en un accesorio accesible para todos los públicos. En el mercado local ya se encuentran opciones que rondan entre los 12 y los 50 mil pesos, con variantes pensadas para distintas edades y estilos de vida.

Tendencias dentro de la tendencia: los morrales que pisan más fuerte

Morrales casuales: fabricados en lona o poliéster, ideales para el día a día y para quienes buscan comodidad sin complicaciones.

Modelos de cuero: apuntan a un público más formal o a quienes buscan elevar sus outfits sin renunciar a lo práctico.

Versiones deportivas: resistentes al agua, con múltiples compartimentos y correas acolchadas. Son los preferidos para actividades al aire libre.

Formatos antirrobo: cada vez más populares en ciudades turísticas. Incorporan cierres ocultos, materiales anticorte y bolsillos estratégicos.

Diseños artesanales: hechos a mano, suelen atraer a quienes valoran la producción local y las piezas únicas.

El morral, aliado del verano

De cara a la temporada que viene, el morral se vuelve un compañero ideal para excursiones, caminatas, viajes cortos o paseos turísticos. Su capacidad y comodidad lo convierten en un imprescindible para quienes se mueven durante el día bajo el calor, pero también para quienes buscan un accesorio que pueda acompañar distintos looks sin desentonar.

Todo indica que, al menos por un tiempo, la riñonera volverá al placard. Y el morral ocupará su lugar: práctico, cómodo y nuevamente protagonista.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

¿Tenés una falda clásica de los 2000?: esta es la tendencia de 2026 que trajo Rosalía para combinarla

¿Tenés una falda clásica de los 2000?: esta es la tendencia de 2026 que trajo Rosalía para combinarla

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
4

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días de calor agobiante antes del regreso de las lluvias

Más Noticias
Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

¿Se trabaja el viernes 21 y el lunes 24? Diferencias entre feriado, día no laborable y su pago

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Día del hombre: ¿por qué se celebra cada 19 de noviembre y cuál es su objetivo?

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Así luce el coral más enorme del mundo: creció en secreto por 300 años y puede verse desde el espacio

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Comentarios