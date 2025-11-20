El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

El sábado por la noche, desde las 23 horas, habrá música en directo, artes visuales, gastronomía y un show final a cargo de artistas tucumanos. La comida correrá por cuenta de Flor de Sauco, mientras que el escenario reunirá a Lolo Cipriani, Agus Décima, Carla Kohn y Fer Mansilla. La cantante Ruth Plaate hará el cierre. La entrada es gratuita, pero el festival habilitó una reserva opcional de consumiciones, con una promoción limitada a $ 15.000 hasta el viernes 21 de noviembre, en su cuenta de Instagram.