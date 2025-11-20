El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

El festival de animación que sorprendió al NOA en sus primeras dos ediciones regresa a Tafí del Valle con una propuesta más grande, diversa y creativa. La 3ª edición del Festival Internacional de Cine de Animación PLUM! se realizará entre el 21 y el 23 de noviembre de 2025, con entrada libre y gratuita, y con un detalle clave: los talleres ya agotaron todos sus cupos, pero el público igual puede asistir a las proyecciones y actividades abiertas.
Organizado por Tincazo Cine, la Cooperativa Ruta del Tejido, la Cooperativa Tropa Circa y un equipo de colaboradores, PLUM! se consolida en la agenda de la animación independiente en Argentina. El festival cuenta con la declaración de interés cultural y turístico de la Legislatura de Tucumán, un reconocimiento que acompaña su misión: descentralizar la cultura y potenciar la producción audiovisual local.
El sábado por la noche, desde las 23 horas, habrá música en directo, artes visuales, gastronomía y un show final a cargo de artistas tucumanos. La comida correrá por cuenta de Flor de Sauco, mientras que el escenario reunirá a Lolo Cipriani, Agus Décima, Carla Kohn y Fer Mansilla. La cantante Ruth Plaate hará el cierre. La entrada es gratuita, pero el festival habilitó una reserva opcional de consumiciones, con una promoción limitada a $ 15.000 hasta el viernes 21 de noviembre, en su cuenta de Instagram.
Post Instagram
Tres días, múltiples espacios
Las actividades se distribuirán por distintos puntos de Tafí del Valle, con un recorrido que invita a vivir el pueblo desde el arte:
Hotel La Rosada (avenida Belgrano 322): sede principal de proyecciones y secciones competitivas.
Punto Digital del Camping Municipal: espacio de tecnología y encuentros para jóvenes.
Peatonal Los Faroles: sede de la Feria Gráfica PLUM 2025 y actividades al aire libre.
Museo Jesuítico de La Banda: funciones especiales, retrospectivas y presentaciones.
Competencias que viajan por el mundo
Este año el festival recibió más de 300 cortos de todo el planeta y seleccionó 82 producciones de 32 países. Las tres competencias oficiales reúnen lo mejor de la animación autoral:
Competencia Internacional de Cortometrajes Animados: 32 obras de 28 países. Entre los destacados figuran "Playing god" (Italia), "Hurikán" (República Checa), "Wander to wonder" (Países Bajos), "Ordinary life" (Francia/Japón) y "Un dios tímido" (Francia).
Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados: 24 títulos de 7 países, incluida una fuerte presencia argentina con 15 cortos, entre ellos "Ecocidio", "Luz Diabla", "Tejedoras de Mampuján", "My gut friend" y "El circo de los payasos bigotones".
Competencia Internacional de Videoclips Animados: 26 videoclips de 14 países, con representantes argentinos como "Con un ovillo de lana", "Microplásticos", "Moon story" y "Días Oscuros".
Además se hará la proyección especial de "Ecocidio" junto a su directora Aldana Loiseau y estudiantes de la Escuela Nº 28. La edición 2025 también contará con artistas y estudios de referencia como Estefanía Clotti, Julia Conde, Gervasio Canda, Kiosko, Homero Paz, Soledad Fernández, Itatí Romero, Squirt Audiovisual, Estudio Los Chinos, Ana Inés Flores, Isabel Macías, Pablo Ramacciotti y Pururú Studio.
La participación de expertos suma a la dimensión formativa del festival, y fortalece la idea de animación como un lenguaje libre, accesible y profundamente colectivo. PLUM! ofrece funciones gratuitas, encuentros con artistas y un fin de semana completo para descubrir la animación contemporánea. Conviene insistir: aunque los talleres ya completaron sus cupos, todas las funciones y actividades abiertas continúan habilitadas para el público.