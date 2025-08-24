Secciones
Nuevos talentos buscan su lugar en el Festival del Limón de Tafí Viejo

Con inscripciones abiertas hasta el 25 de agosto, jóvenes artistas competirán por un lugar en la final del 7 de septiembre.

PRE FESTIVAL DEL LIMÓN 2025. La competencia será el 30 y 31 de agosto en el Paseo Gastronómico Municipal y definirá quiénes llegarán al escenario mayor en septiembre. / MUNICIPALIDAD DE TAFÍ VIEJO PRE FESTIVAL DEL LIMÓN 2025. La competencia será el 30 y 31 de agosto en el Paseo Gastronómico Municipal y definirá quiénes llegarán al escenario mayor en septiembre. / MUNICIPALIDAD DE TAFÍ VIEJO
Hace 3 Hs

Tafí Viejo se prepara para vivir el Pre Festival del Limón 2025, la antesala del espectáculo clásico que rinde homenaje al fruto emblema de la ciudad. La cita será el 30 y 31 de agosto a partir de las 17 en el escenario Javier Bolea ubicado en la intersección de la avenida Roca y Perú, dentro del Paseo Gastronómico Municipal.

Durante las dos jornadas, un jurado integrado por Mariela Narchi, Oscar Robles y Rubén Cruz evaluará a los participantes en criterios como interpretación, originalidad y puesta en escena. Los ganadores tendrán el premio mayor: presentarse en la gran final del Festival del Limón prevista para el 7 de septiembre.

En el caso de mal tiempo, la competencia se trasladará a la Casa de la Cultura (avenida Alem 753). La realización del show está asegurada.

Cómo participar

El certamen abre las puertas a solistas, dúos, conjuntos vocales y compositores de canciones inéditas, quienes deberán inscribirse hasta el 25 de agosto. Para ello, deben solicitar un formulario en prefestivaldellimon@gmail.com

Más allá del concurso, el Pre Festival también promete ser una verdadera fiesta popular, con la gastronomía local como gran aliada, y un ambiente ideal para disfrutar en familia y con amigos.

Con esta propuesta, Tafí Viejo vuelve a abrir las puertas a nuevos talentos que buscarán su oportunidad de brillar en el escenario mayor del Festival del Limón y sumar su voz a una celebración emblemática del Norte argentino.

