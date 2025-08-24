Nuevos talentos buscan su lugar en el Festival del Limón de Tafí Viejo

Tafí Viejo se prepara para vivir el Pre Festival del Limón 2025, la antesala del espectáculo clásico que rinde homenaje al fruto emblema de la ciudad. La cita será el 30 y 31 de agosto a partir de las 17 en el escenario Javier Bolea ubicado en la intersección de la avenida Roca y Perú, dentro del Paseo Gastronómico Municipal.