Qué es una "chill girl", el nuevo ideal femenino que esconde silencios forzados en las redes

La chill girl sonríe siempre, habla suave y evita cualquier confrontación. En sus redes cocina pan casero, medita, hace yoga, ordena su casa con velas aromáticas y playlists de calma. Se muestra equilibrada, prolija y “sin drama”. A simple vista encarna una estética de bienestar. Pero su serenidad tiene raíces más profundas: el miedo, la exposición y el costo de alzar la voz.
Según la Organización de Naciones Unidas, más de la mitad de las mujeres y niñas con perfiles en redes sociales sufrieron algún tipo de violencia digital: insultos, acoso, stalking, mensajes intimidantes o difusión no consentida de imágenes. A esto se suma un informe del University College London que alerta sobre otro factor determinante: los algoritmos de plataformas como TikTok o Instagram amplifican contenido misógino y conservador, especialmente entre adolescentes.
En ese ecosistema hostil, la chill girl aparece como estrategia de supervivencia: bajar el tono, mostrarse liviana, dejar pasar. No es ingenuidad: es cálculo. Aprendió que la queja se paga con castigo social o digital. Por eso suaviza, modula, se corre del conflicto. Más que un personaje, es un síntoma cultural.
Ser chill girl es adaptar la voz… y el silencio
Este arquetipo no se limita a la actitud relajada. Un informe de La Nación indica que implica prácticas concretas:
1. Autocensura
Ante una broma sexista en un chat o un comentario ofensivo en un post, la respuesta es mínima o nula. Decir “esto no está bien” puede significar ser etiquetada como exagerada o problemática.
2. Estetización del silencio
Su perfil ordenado, su biografía pulcra, sus fotos “sin drama” venden una calma estética que esconde tensión. La armonía se vuelve un escudo.
3. Normalización de lo discreto
Se instala la idea de que estar tranquila es estar bien; y que no marcar límites es sinónimo de madurez.
Pero bajo esa calma puede alojarse cierta resignación. La generación que convive con el fenómeno aprendió que debatir es riesgoso y que no confrontar evita castigos. Esa adaptación moldea lo que se dice, lo que se permite y lo que se calla, redefiniendo la feminidad en un entorno donde la visibilidad ya no garantiza empoderamiento.
Conexiones con el fenómeno tradwife
La chill girl no surge sola: dialoga con un paisaje digital donde también florece la estética y el discurso de las tradwives. Abreviatura de traditional wives, este movimiento impulsa la vuelta a los roles históricos: el hombre proveedor, la mujer ama de casa, cuidadora y anfitriona. Estudios recientes muestran que esta estética no solo remite a los años 50, sino que transmite ideas conservadoras sobre familia, trabajo y género.
Entre ambos fenómenos hay solapamientos claros: exaltación de la calma, rechazo del conflicto, domesticidad como estética, armonía visual y una narrativa que premia lo pulido, lo ordenado y lo silencioso. Pero existen diferencias esenciales. La tradwife se declara abiertamente: su defensa de la vida doméstica es explícita. La chill girl, en cambio, opera desde la ambigüedad. No dice “el rol de la mujer es este”; simplemente actúa como si el mejor camino fuese no confrontar.
Por eso muchos especialistas la ven como un puente: una versión juvenil o parcial del modelo tradicional, que suaviza los bordes duros del discurso conservador y lo vuelve más digerible para las plataformas. No exige que abandonen carreras o independencia económica, pero sí promueve un tono: el del silencio cómodo, el del “todo está bien” aunque no lo esté.
Investigadores advierten que el movimiento tradwife puede suponer un retroceso en materia de derechos, al naturalizar la dependencia económica y la invisibilidad del trabajo doméstico. En contraste, la chill girl, sin proclamarse ideológica, puede funcionar como puerta de entrada a esa misma validación de roles, pero de manera más difusa y adaptada al algoritmo.
Un desafío para las nuevas generaciones
La influencia conjunta de la chill girl y el imaginario tradwife instala un mensaje silencioso: la rebeldía es peligrosa, el silencio es seguro y lo doméstico es deseable. En un contexto donde la violencia digital moldea la conducta, muchas jóvenes optan por no exponerse y encajar en el molde pulido que las redes premian.