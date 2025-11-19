Qué es una "chill girl", el nuevo ideal femenino que esconde silencios forzados en las redes

Entre ambos fenómenos hay solapamientos claros: exaltación de la calma, rechazo del conflicto, domesticidad como estética, armonía visual y una narrativa que premia lo pulido, lo ordenado y lo silencioso. Pero existen diferencias esenciales. La tradwife se declara abiertamente: su defensa de la vida doméstica es explícita. La chill girl, en cambio, opera desde la ambigüedad. No dice “el rol de la mujer es este”; simplemente actúa como si el mejor camino fuese no confrontar.