Cómo comprar online en Decathlon y aprovechar al máximo las ofertas

Ofertas en indumentaria, calzado y accesorios para más de 70 deportes.

Decathlon llegó a la Argetina Decathlon llegó a la Argetina
Hace 1 Hs

Decathlon desembarcó en Argentina con una fuerte demanda desde el primer día: más de 10.000 personas asistieron a la apertura de su tienda en Vicente López,  Buenos Aires, y muchos incluso acamparon para conseguir las mejores ofertas en indumentaria, calzado y accesorios para más de 70 deportes.

Para quienes prefieren evitar filas y aprovechar descuentos desde casa, la marca habilitó su tienda online, donde ofrece más de 5000 productos con precios competitivos y múltiples opciones de pago.

Cómo comprar online en Decathlon Argentina

La plataforma de Decathlon acepta tarjetas de crédito, tarjetas de débito o dinero disponible en Mercado Pago, tanto en cuenta como en tarjeta prepaga. El proceso es simple: elegís los productos, los agregás al carrito, y luego cargás tus datos para completar el pago.

El truco para aprovechar al máximo las ofertas de Decathlon

El catálogo es amplio, y para no perder horas navegando, el secreto es usar bien los filtros y el ordenamiento:

Filtrá por deporte, talle, precio, color, marca o disponibilidad.

Ordená de forma estratégica: por menor precio, más vendidos o novedades.

Usá la barra de búsqueda si querés algo específico.

Este simple paso permite encontrar rápidamente ofertas reales y comparar productos sin perder tiempo.

Envío gratis en compras superiores a $180.000

Otro de los beneficios clave del e-commerce es el envío. Actualmente, Decathlon ofrece envío gratis en compras desde $180.000. Para quienes compran equipamiento o varios artículos juntos, este ahorro resulta uno de los mejores trucos para maximizar el presupuesto.

¿A qué lugares envía Decathlon?

La tienda online realiza envíos a casi todo el país, excepto Tierra del Fuego.

Los tiempos de entrega varían según la ubicación:

CABA y GBA: desde 5 días hábiles

Provincias del sur (Chubut y Santa Cruz): entre 7 y 10 días hábiles

Resto del país: plazos intermedios según código postal

Último paso: registro, dirección y pago

Una vez elegidos los productos y sumados al carrito, solo resta:

Registrarte o iniciar sesión

Cargar tu dirección de envío

Seleccionar tu medio de pago

Confirmar la compra

Con estos pasos, ya podés aprovechar las mejores ofertas sin moverte de tu casa.

