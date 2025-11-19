Día de la Tradición

El cambio

Pero al regresar a su hogar se encuentra con el rancho destruido y la esposa y los hijos dispersos, por lo que, en ese instante, resuelve hacerse un “gaucho matrero” (”Yo juré en esa ocasión / Ser más malo que una fiera”). Poco tiempo después Fierro, desertor y perseguido, fue una noche a un baile, se emborrachó y se puso violento. “Y la emprendí contra un negro / Que trujo a una mujer en ancas”. Y a continuación provocó a la morena: “va… ca yendo gente al baile”. Cuando el negro trató de defender a su pareja lo mató a puñaladas. Y anduvo después como un gaucho errante: “Matreriando lo pasaba / Y a las casas no venía”. Hasta que una noche vino a buscarlo una partida de policías: “Vos mataste a un moreno / Y a otro en la pulpería / Aquí está la polecía / Que viene a ajustar tus cuentas”. En esas circunstancias, Martín se resistió y mató a dos uniformados. Seguidamente se dio a la fuga y marchó a las tolderías, quedando allí como cautivo. “Ellos amparan a los cristianos / Y los tratan como hermanos / Cuando van por su gusto / Allí no hay que trabajar / Vive uno como un señor / Lo pasa echao panza arriba / Mirando dar vuelta el sol”.