"Pity" Álvarez toca en Córdoba: cuánto salen las entradas y cómo conseguirlas

Cristian “Pity” Álvarez confirmó finalmente su esperado regreso a los escenarios y anunció una nueva fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el próximo 20 de diciembre. Tras dos intentos fallidos en Buenos Aires —primero en Vélez Sársfield y luego en el Estadio Único de La Plata— el líder de Viejas Locas e Intoxicados volverá a tocar en vivo después de años de ausencia.
Por qué el show se mudó a Córdoba
A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico explicó los motivos de los reiterados cambios. Según dijo, las fechas en Buenos Aires no pudieron concretarse por “problemas” con la organización y permisos. Frente a esa situación, decidió trasladar el recital al interior del país:
“Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?”, comentó.
“De Tucumán a Córdoba hay cuatro horas. Es bastante accesible”.
El anuncio vino acompañado de un flyer en blanco y negro y un mensaje especial para sus seguidores, en el que también advirtió sobre la aparición de entradas truchas tras los anuncios previos.
Advertencia por entradas falsas
El Pity pidió a sus fanáticos no comprar boletos fuera de los canales oficiales:“Hubo un par de pillos que empezaron a vender anticipadas truchas. Traten de no caer en la trampa”.
Entradas para Pity Álvarez en Córdoba: dónde comprar
El único canal oficial habilitado es Enigma Tickets, disponible en su sitio web y en la app para iOS y Android.
Paso a paso para comprar:
Crear un usuario (o iniciar sesión si ya se tiene uno).
Buscar la opción “Pity”.
Seleccionar ubicación y ordenar la compra.
Completar los datos.
Recibir el código QR, que funcionará como entrada válida.
Financiación:
Quienes paguen con Tarjeta Naranja podrán hacerlo en 3 cuotas sin interés a través de Modo, según confirmó Vivo Producciones.
Precios de las entradas
Platea Alta: $103.500 (servicio incluido)
Campo: $115.000 (servicio incluido)
Platea Baja: $149.500 (servicio incluido)
Platea Baja Preferencial: $161.000 (servicio incluido)
Requisitos y restricciones
Menores de 3 años: no pueden ingresar.
Mayores de 3 años: deben abonar entrada.
Menores de 14: deben ingresar acompañados por un adulto responsable.