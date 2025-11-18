Secciones
EspectáculosFamosos

"Pity" Álvarez toca en Córdoba: cuánto salen las entradas y cómo conseguirlas

El músico anunció una nueva fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el próximo 20 de diciembre.

Pity Álvarez Pity Álvarez
Hace 1 Hs

Cristian “Pity” Álvarez confirmó finalmente su esperado regreso a los escenarios y anunció una nueva fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el próximo 20 de diciembre. Tras dos intentos fallidos en Buenos Aires —primero en Vélez Sársfield y luego en el Estadio Único de La Plata— el líder de Viejas Locas e Intoxicados volverá a tocar en vivo después de años de ausencia.

Por qué el show se mudó a Córdoba

A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico explicó los motivos de los reiterados cambios. Según dijo, las fechas en Buenos Aires no pudieron concretarse por “problemas” con la organización y permisos. Frente a esa situación, decidió trasladar el recital al interior del país:

“Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?”, comentó.

“De Tucumán a Córdoba hay cuatro horas. Es bastante accesible”.

El anuncio vino acompañado de un flyer en blanco y negro y un mensaje especial para sus seguidores, en el que también advirtió sobre la aparición de entradas truchas tras los anuncios previos.

Advertencia por entradas falsas

El Pity pidió a sus fanáticos no comprar boletos fuera de los canales oficiales:“Hubo un par de pillos que empezaron a vender anticipadas truchas. Traten de no caer en la trampa”.

Entradas para Pity Álvarez en Córdoba: dónde comprar

El único canal oficial habilitado es Enigma Tickets, disponible en su sitio web y en la app para iOS y Android.

Paso a paso para comprar:

Crear un usuario (o iniciar sesión si ya se tiene uno).

Buscar la opción “Pity”.

Seleccionar ubicación y ordenar la compra.

Completar los datos.

Recibir el código QR, que funcionará como entrada válida.

Financiación:

Quienes paguen con Tarjeta Naranja podrán hacerlo en 3 cuotas sin interés a través de Modo, según confirmó Vivo Producciones.

Precios de las entradas

Platea Alta: $103.500 (servicio incluido)

Campo: $115.000 (servicio incluido)

Platea Baja: $149.500 (servicio incluido)

Platea Baja Preferencial: $161.000 (servicio incluido)

Requisitos y restricciones

Menores de 3 años: no pueden ingresar.

Mayores de 3 años: deben abonar entrada.

Menores de 14: deben ingresar acompañados por un adulto responsable.

Temas CórdobaCristian "Pity" Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pity Álvarez confirmó su regreso: cuándo y dónde será su esperado show de vuelta a los escenarios

"Pity" Álvarez confirmó su regreso: cuándo y dónde será su esperado show de vuelta a los escenarios

Adriana Salgueiro denunció amenazas de muerte y tendrá botón antipánico

Adriana Salgueiro denunció amenazas de muerte y tendrá botón antipánico

Noel Gallagher llegó a Argentina y antes del show de Oasis recorrió las calles porteñas

Noel Gallagher llegó a Argentina y antes del show de Oasis recorrió las calles porteñas

Matt Smith sorprendió a los argentinos paseando por pleno Palermo

Matt Smith sorprendió a los argentinos paseando por pleno Palermo

El DJ Alejo Fochi se presenta en Tucumán con el pulso del progressive house

El DJ Alejo Fochi se presenta en Tucumán con el pulso del progressive house

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa
2

Caso Andis: renunció Ornella Calvete, funcionaria de Economía, tras el hallazgo de U$S700.000 en su casa

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
3

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso
4

Hospital Padilla: detectan documentación falsa en una aspirante a residencia médica y la Justicia investiga el caso

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner
5

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron con Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
6

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Más Noticias
Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

Cómo cambió la vida de la joven que intentó reanimar a Fernando Báez Sosa

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Comentarios