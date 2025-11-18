"Pity" Álvarez toca en Córdoba: cuánto salen las entradas y cómo conseguirlas

Cristian “Pity” Álvarez confirmó finalmente su esperado regreso a los escenarios y anunció una nueva fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el próximo 20 de diciembre. Tras dos intentos fallidos en Buenos Aires —primero en Vélez Sársfield y luego en el Estadio Único de La Plata— el líder de Viejas Locas e Intoxicados volverá a tocar en vivo después de años de ausencia.