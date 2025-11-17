"Pity" Álvarez confirmó su regreso: cuándo y dónde será su esperado show de vuelta a los escenarios

Cristian “Pity” Álvarez reapareció públicamente y despejó todas las dudas: su regreso a los escenarios sigue firme, aunque con un cambio clave. El músico anunció que su presentación, originalmente prevista para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez, no se realizará en Buenos Aires. En su lugar, el esperado concierto se mudará al Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el 20 de diciembre.