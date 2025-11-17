"Pity" Álvarez confirmó su regreso: cuándo y dónde será su esperado show de vuelta a los escenarios

Cristian “Pity” Álvarez reapareció públicamente y despejó todas las dudas: su regreso a los escenarios sigue firme, aunque con un cambio clave. El músico anunció que su presentación, originalmente prevista para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez, no se realizará en Buenos Aires. En su lugar, el esperado concierto se mudará al Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, el 20 de diciembre.
La noticia fue revelada por el propio Pity en un video que difundió en Instagram, tras varias semanas de incertidumbre y rumores sobre posibles cancelaciones o cambios de sede.
El show en Vélez quedó descartado: “Hubo unos problemitas”
En el video, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados explicó las dificultades que encontró para concretar su vuelta:
"Había anunciado que íbamos a tocar el 5 y el 6 en Vélez. Hubo unos problemitas que ya pasaron. Después se barajó el estadio Único, tampoco se pudo. Hay una persona que puso muchos huevos para que lo hagamos, pero tampoco se pudo hacer nada".
La sucesión de trabas llevó a la producción a quedarse sin alternativas en el AMBA. Y fue entonces cuando surgió la idea que destrabó el regreso.
“Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, hagámoslo en la mitad del país”
Con la típica espontaneidad que lo caracteriza, Pity relató cómo surgió la decisión de trasladar la presentación:
"Y cuando ya estábamos casi sin recursos, dije: si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país? Y se me ocurrió hacerlo en Córdoba".
La reaparición del músico volvió a generar un enorme entusiasmo entre sus seguidores, que vienen siguiendo cada paso hacia este regreso histórico.
Alerta por entradas falsas: “Un par de pillos empezaron a vender tickets que no existen”
Pity también aprovechó su mensaje para advertir sobre la venta ilegal de entradas vinculadas al show que nunca llegó a confirmarse en Vélez.
"Un par de pillos empezaron a vender tickets que no corresponden a ningún concierto. Traten de no caer en la trampa".
El músico confirmó que en los próximos días se informará cuál será la ticketera oficial, desde donde se podrán adquirir los tickets verdaderos para la fecha en Córdoba.
Un regreso que marca época
La vuelta de Pity Álvarez es uno de los eventos más esperados por el rock nacional. Tras años fuera de los escenarios, su reaparición despierta expectativa, nostalgia y una enorme curiosidad por saber cómo será esta nueva etapa.
Por ahora, el artista no dio detalles sobre la banda que lo acompañará ni sobre la puesta en escena, pero prometió que toda la información será anunciada oficialmente en los próximos días.
La certeza, por el momento, es una: Pity vuelve, y Córdoba ya se prepara para recibir uno de los regresos más resonantes de los últimos años.