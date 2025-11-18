Racing logró el aval que esperaba: Aprevide levantó la sanción y el Cilindro estará lleno ante River

La gestión la encabezó Diego Milito. El presidente del club viajó a la AFA para reunirse con Claudio Tapia y representantes de Aprevide en un cónclave que terminó de destrabar la situación. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte había aplicado un castigo de tres fechas a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el histórico recibimiento ante Flamengo, por la semifinal de la Copa Libertadores. Racing ya había cumplido una de esas jornadas, en el triunfo frente a Defensa y Justicia del 8 de noviembre.