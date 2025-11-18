Racing logró el aval que esperaba: Aprevide levantó la sanción y el Cilindro estará lleno ante River

La noticia que Racing venía esperando desde hace días finalmente se confirmó y el Cilindro podrá abrir sus puertas para recibir a River el próximo lunes 24 de noviembre, por los octavos de final del Torneo Clausura. Aprevide dio marcha atrás con la sanción que mantenía al estadio suspendido y autorizó el ingreso del público académico, sin restricciones de capacidad.
La gestión la encabezó Diego Milito. El presidente del club viajó a la AFA para reunirse con Claudio Tapia y representantes de Aprevide en un cónclave que terminó de destrabar la situación. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte había aplicado un castigo de tres fechas a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el histórico recibimiento ante Flamengo, por la semifinal de la Copa Libertadores. Racing ya había cumplido una de esas jornadas, en el triunfo frente a Defensa y Justicia del 8 de noviembre.
Con la confirmación de la localía en la llave frente a River, Milito volvió a insistir y consiguió lo que buscaba: aforo total para el lunes. El único límite será la prohibición de banderas e instrumentos, una condición marcada por el organismo de seguridad.
El partido no es uno más. Racing y River reeditan uno de los clásicos más antiguos del país, ahora en un duelo de eliminación directa que definirá el pase a cuartos. El antecedente inmediato agrega tensión porque el “Millonario” eliminó a la “Academia” de la Copa Argentina el 2 de octubre, en Rosario. Por eso, el apoyo del público era un pedido casi unánime dentro del plantel.
Gustavo Costas lo había planteado con claridad tras la victoria ante Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa. “Necesitamos de nuestra gente en la cancha. El apoyo de ellos es fundamental”, destacó. Varios jugadores, como Adrián Fernández, Marco Di Cesare y Alan Forneris, se sumaron a ese deseo en los últimos días, conscientes de lo que significa jugar con el empuje del Cilindro.
Racing apeló formalmente el castigo, pero la respuesta nunca llegó. Esa falta de definición llevó a la dirigencia a acelerar los contactos políticos. La reunión con Tapia y el titular de Aprevide terminó de cerrar un acuerdo que, en algún momento, parecía tener como opción intermedia un aforo reducido. Finalmente, la dirigencia logró revertir completamente el panorama.
Desde comienzos de este año, el club no vende entradas para no socios y el acceso está reservado exclusivamente para quienes están al día con su cuota. La expectativa es que el Presidente Perón luzca repleto desde temprano, en una noche que Racing pretende convertir en una fortaleza.
A allá de lo que ocurra en lo futbolístico, el levantamiento de la sanción representa un triunfo interno para la dirigencia, que se movió rápido en un escenario contrarreloj. El motivo inicial del castigo (la masiva pirotecnia utilizada en el recibimiento a Flamengo) ya había generado antecedentes: en 2024, por un episodio similar frente a Corinthians, Aprevide también aplicó fechas sin público, aunque luego redujo la pena.
Ahora, con el aval confirmado, el equipo de Costas afrontará un clásico decisivo con su mejor aliado: una noche de Cilindro lleno.