¿Cómo arranca Atlético Tucumán la pelea por los promedios en 2026?

Así, aunque la tabla intimide, el “Decano” tiene un horizonte claro: una campaña similar o ligeramente mejor que la actual -en la que terminó entre los seis peores del año y apenas obtuvo dos de los últimos 45 puntos como visitante- debería bastar para asegurar su continuidad en Primera. Eso sí, no podrá relajarse: el sólido colchón de 50 puntos logrado en 2024 se descontará en 2027, por lo que al equipo de Colace le convendrá sumar más de lo estrictamente necesario en 2026 para no complicarse a futuro.