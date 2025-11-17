Licencia anticipada en Atlético Tucumán: el plantel no entrenó y crece la incertidumbre por Hugo Colace

Puertas adentro, la frase que circula como un eslogan, repetida por dirigentes y futbolistas, es: “El 9 tienen que volver todos”. Esa fecha quedó fijada como el primer día de una pretemporada que, según cómo se muevan las piezas en estas semanas, puede tener caras nuevas, despedidas y un cuerpo técnico ratificado o reemplazado. Desde ese 9 de diciembre, el calendario marcará 45 días hasta el inicio del Apertura 2026, un margen corto para un club que arranca comprometido en la tabla de promedios y que debe definir en tiempo récord qué quiere ser y con quién. Como si el torneo ya hubiera empezado, las decisiones ya juegan su propio partido.