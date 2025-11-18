Un delantero que River dejó ir y ahora quiere recuperar dio un paso que lo acerca a Núñez

Historia repetida

Para River no se trata de un desconocido. Gondou tuvo un breve paso por las inferiores en 2019, cuando llegó a préstamo tras destacarse en un amistoso entre Sarmiento y la Quinta División en Ezeiza. Disputó la Copa Libertadores Sub-20 y jugó en Reserva, pero la pandemia y el ascenso del equipo de Junín aceleraron su vuelta. Al poco tiempo comenzó su crecimiento, se consolidó en Sarmiento, brilló en Argentinos y llegó a la Selección Sub-23.