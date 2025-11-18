Un delantero que River dejó ir y ahora quiere recuperar dio un paso que lo acerca a Núñez

River todavía compite y necesita ganar en los playoffs del Clausura, pero la planificación para 2026 ya se activó. Con la salida de Miguel Ángel Borja prácticamente definida y la chance concreta de que Facundo Colidio reciba ofertas, el club comenzó a moverse por un nombre que hace tiempo circulaba entre los hinchas: Luciano Gondou.
La dirigencia inició gestiones con el Zenit de San Petersburgo para conocer las condiciones de un posible préstamo con opción u obligación de compra. La propuesta inicial fue verbal y no tuvo avances formales, pero sí dejó un indicio clave porque Gondou ya dio el “ok” para regresar.
El acercamiento estuvo encabezado por Mariano Barnao, mano derecha de Marcelo Gallardo. Fue él quien habló directamente con el delantero para consultarle si estaba dispuesto a sumarse en 2026. La respuesta fue inmediata y afirmativa.
Desde el entorno familiar del jugador confirmaron también que existió ese primer llamado. Ahora, en Núñez esperan la devolución del club ruso para avanzar con una oferta concreta, aunque desde Rusia apareció otro competidor: el CSKA también sondeó su situación.
El atacante de 1,89 metros llegó al Zenit a mediados de 2024 tras una temporada explosiva en Argentinos Juniors. Lo compraron en 13 millones de dólares luego de su participación en el Preolímpico Sub-23 y de un semestre con nueve goles en 14 partidos que lo instaló entre los jóvenes argentinos con mayor proyección.
Su primera campaña en Rusia fue alentadora: 10 tantos en 23 encuentros. Pero en este segundo año el panorama cambió. En la Premier Liga apenas fue titular en una de las 15 fechas del semestre y no convirtió goles. Sus mejores minutos llegaron en la Copa de Rusia, donde marcó dos veces en siete partidos. Esa falta de continuidad lo llevó a evaluar una salida en enero.
Historia repetida
Para River no se trata de un desconocido. Gondou tuvo un breve paso por las inferiores en 2019, cuando llegó a préstamo tras destacarse en un amistoso entre Sarmiento y la Quinta División en Ezeiza. Disputó la Copa Libertadores Sub-20 y jugó en Reserva, pero la pandemia y el ascenso del equipo de Junín aceleraron su vuelta. Al poco tiempo comenzó su crecimiento, se consolidó en Sarmiento, brilló en Argentinos y llegó a la Selección Sub-23.
Hoy, después de 49 partidos y 14 goles con el Zenit, su situación cambió y su nombre volvió a aparecer en Núñez como la primera alternativa del mercado. La negociación no será sencilla, pero la señal más buscada ya está. Gondou quiere volver.