Cómo aprender sobre finanzas e inversiones en una plataforma que ofrece cursos gratuitos

2. Seleccionar acciones con tendencia al alza: el analista técnico José Antonio González ofrece una conferencia donde explica la metodología tendencial para buscar sectores y acciones fuertes en el mercado. Este curso prepara a los usuarios para aprender a utilizar indicadores técnicos. También explica cómo configurar la cartera de inversión, y cómo usar las herramientas de la web para filtrar la información por sectores y compañías líderes con solo un par de clics, lo que permite optimizar el tiempo.