Cómo aprender sobre finanzas e inversiones en una plataforma que ofrece cursos gratuitos

Para muchos, el mundo de las inversiones y los mercados financieros suena complicado, lleno de términos difíciles, pero ya no hay excusas. La plataforma española Estrategias de Inversión presenta una serie de cursos online totalmente gratuitos para que cualquier usuario pueda adentrarse en el mundo de la bolsa; los mercados financieros a corto, medio y largo plazo, e incluso en los nuevos activos digitales.
Acceder a esta información valiosa es sencillo: los interesados sólo deben registrarse en la página, un proceso que también es gratuito y que se completa en menos de un minuto. Una vez dentro, tendrán a su disposición talleres que les enseñarán cómo piensan las finanzas los profesionales.
Los cursos gratuitos disponibles
Estos son tres cursos básicos que entran en la categoría de “gratuitos”.
1. Aprender a generar ganancias con dividendos: la analista María Mira enseña cómo armar una cartera de acciones con un enfoque en el reparto de dividendos a largo plazo. Este webinario gratuito explica qué son los dividendos y cómo se reparten. Además, muestra cómo identificar qué compañías pagan mejores dividendos, y cuáles lo hacen de forma constante, una clave para evitar seleccionar empresas con un pago puntual y no sostenible.
2. Seleccionar acciones con tendencia al alza: el analista técnico José Antonio González ofrece una conferencia donde explica la metodología tendencial para buscar sectores y acciones fuertes en el mercado. Este curso prepara a los usuarios para aprender a utilizar indicadores técnicos. También explica cómo configurar la cartera de inversión, y cómo usar las herramientas de la web para filtrar la información por sectores y compañías líderes con solo un par de clics, lo que permite optimizar el tiempo.
3. Dominar el análisis técnico: esta es una de las herramientas más usadas por los profesionales para invertir en mercados financieros. Este curso, ofrecido por los traders profesionales Mónica Triana y Carlos Gil, se compone de 16 vídeos de corta duración. El objetivo es aprender las bases del análisis técnico para poder establecer escenarios operativos.
Estrategias de Inversión también cuenta con formación más avanzada que sí tiene un costo, como cursos que exploran a fondo el ecosistema de criptoactivos (Bitcoin y Ethereum) o la formación intensiva con una suscripción anual de 55 euros (actualmente $ 88.786). Pero esta red de cursos iniciales gratuitos es la puerta de entrada perfecta para cualquier joven que busque transformar sus ahorros en ganancias.