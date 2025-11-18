Secciones
SociedadTecnología

¿Tu celular te escucha? aquí hay una simple prueba que te permite saberlo

Un pequeño y fácil experimento compartido por expertos te permitirá saber si tu teléfono te está espiando.

¿Cómo saber si tu celular te escucha? ¿Cómo saber si tu celular te escucha?
Hace 1 Hs

Los celulares cuentan con un valioso tesoro sobre nosotros. Nos conocen mejor que nadie, al disponer de nuestra ubicación, todos nuestros contactos y registros de llamada, código de área y por supuesto todas nuestras conversaciones, pero no solo las que quedan guardadas en Whatsapp o mensajes de texto, sino las que también tenemos en la mesa del almuerzo o en una juntada de amigos. Si luego de estas ocasiones sospechaste que tu teléfono te escuchaba, podés comprobarlo con un sencillo examen.

Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

Google lanzó su herramienta de IA para buscar vuelos y destinos como si estuvieras charlando con un amigo

Si alguna vez te pasó de hablar con tu pareja sobre ese restaurante de moda que querés probar o ese libro que querés leer, y de repente te bombardean con anuncios sobre el tema cuando sabés que nunca lo buscaste en Google, puede que empecés a sospechar que tu teléfono te espía . No sos el único: muchos usuarios de teléfonos tienen la vaga sospecha de que sus conversaciones offline están siendo grabadas.

Tu celular está siempre atento

Tus sospechas pueden ser rápidamente confirmadas: tu celular sí te escucha, pero eso no significa que necesariamente sea con fines maliciosos. Los asistentes inteligentes como Siri en el iPhone y el Asistente de Google en Android están siempre atentos a sus palabras de activación, por lo que siempre están escuchando en estado pasivo. Pero el altavoz inteligente  también puede activarse accidentalmente si el asistente cree haber escuchado su palabra de activación y, entonces, graba tus palabras.

Avi Greengart, presidente y analista de la consultora Techsponential, afirma en el medio Reader’s Digest que las empresas saben mucho sobre vos, con o sin acceso a tu micrófono. “Rastrean los sitios web que visitas, en qué haces clic, qué ves y (en algunos casos) qué aplicaciones usas en tu teléfono”.

Y aunque tu celular siempre pueda estar a la espera de ser activado, muchas veces puede tornarse molesto o incluso hasta alarmante. Cuando lo que charlamos queda registrado o cuando creemos que hay alguien detrás que nos espía, podemos utilizar un sencillo y efectivo examen propuesto por los investigadores de NordVPN, empresa líder en software de ciberseguridad.

Una sencilla prueba para ver si tu celular te escucha

Para hacerlo, simplemente debés pensar en un tema único que nunca hayas buscado ni del que hayas hablado antes, como unas vacaciones a algún destino o unos pantalones específicos; cuanto más inusual sea el tema, mejor. Lo importante es que no hayas hablado de él antes ni lo hayas buscado en internet.

Hablá sobre este tema durante varios días, asegurándote de tener tu teléfono a mano. Usá palabras o frases relevantes con naturalidad, como si estuvieras conversando con un amigo. NordVPN recomienda ser constante.

Ahora, prestá mucha atención a los anuncios que ves en tu teléfono y en línea, incluyendo los banners publicitarios en sitios web, en tus redes sociales, los anuncios dentro de las aplicaciones e incluso los anuncios en tu Smart TV. Si empiezás a ver avisos relacionados con tu tema, es muy probable que tu teléfono te esté escuchando, incluso cuando no uses la palabra de activación.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un estudio reveló que dejar el celular puede mejorar tu ánimo: ¿cuánto tiempo debe durar esa pausa?

Un estudio reveló que dejar el celular puede mejorar tu ánimo: ¿cuánto tiempo debe durar esa pausa?

¿A qué hora tomar el té que potencia la memoria y mejora el descanso?

¿A qué hora tomar el té que potencia la memoria y mejora el descanso?

Por qué conviene activar el modo avión en el celular (aunque no estés volando)

Por qué conviene activar el modo avión en el celular (aunque no estés volando)

Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
3

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
4

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios