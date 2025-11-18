¿Tu celular te escucha? aquí hay una simple prueba que te permite saberlo

Los celulares cuentan con un valioso tesoro sobre nosotros. Nos conocen mejor que nadie, al disponer de nuestra ubicación, todos nuestros contactos y registros de llamada, código de área y por supuesto todas nuestras conversaciones, pero no solo las que quedan guardadas en Whatsapp o mensajes de texto, sino las que también tenemos en la mesa del almuerzo o en una juntada de amigos. Si luego de estas ocasiones sospechaste que tu teléfono te escuchaba, podés comprobarlo con un sencillo examen.
Si alguna vez te pasó de hablar con tu pareja sobre ese restaurante de moda que querés probar o ese libro que querés leer, y de repente te bombardean con anuncios sobre el tema cuando sabés que nunca lo buscaste en Google, puede que empecés a sospechar que tu teléfono te espía . No sos el único: muchos usuarios de teléfonos tienen la vaga sospecha de que sus conversaciones offline están siendo grabadas.
Tu celular está siempre atento
Tus sospechas pueden ser rápidamente confirmadas: tu celular sí te escucha, pero eso no significa que necesariamente sea con fines maliciosos. Los asistentes inteligentes como Siri en el iPhone y el Asistente de Google en Android están siempre atentos a sus palabras de activación, por lo que siempre están escuchando en estado pasivo. Pero el altavoz inteligente también puede activarse accidentalmente si el asistente cree haber escuchado su palabra de activación y, entonces, graba tus palabras.
Avi Greengart, presidente y analista de la consultora Techsponential, afirma en el medio Reader’s Digest que las empresas saben mucho sobre vos, con o sin acceso a tu micrófono. “Rastrean los sitios web que visitas, en qué haces clic, qué ves y (en algunos casos) qué aplicaciones usas en tu teléfono”.
Y aunque tu celular siempre pueda estar a la espera de ser activado, muchas veces puede tornarse molesto o incluso hasta alarmante. Cuando lo que charlamos queda registrado o cuando creemos que hay alguien detrás que nos espía, podemos utilizar un sencillo y efectivo examen propuesto por los investigadores de NordVPN, empresa líder en software de ciberseguridad.
Una sencilla prueba para ver si tu celular te escucha
Para hacerlo, simplemente debés pensar en un tema único que nunca hayas buscado ni del que hayas hablado antes, como unas vacaciones a algún destino o unos pantalones específicos; cuanto más inusual sea el tema, mejor. Lo importante es que no hayas hablado de él antes ni lo hayas buscado en internet.
Hablá sobre este tema durante varios días, asegurándote de tener tu teléfono a mano. Usá palabras o frases relevantes con naturalidad, como si estuvieras conversando con un amigo. NordVPN recomienda ser constante.
Ahora, prestá mucha atención a los anuncios que ves en tu teléfono y en línea, incluyendo los banners publicitarios en sitios web, en tus redes sociales, los anuncios dentro de las aplicaciones e incluso los anuncios en tu Smart TV. Si empiezás a ver avisos relacionados con tu tema, es muy probable que tu teléfono te esté escuchando, incluso cuando no uses la palabra de activación.