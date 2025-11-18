¿Tu celular te escucha? aquí hay una simple prueba que te permite saberlo

Los celulares cuentan con un valioso tesoro sobre nosotros. Nos conocen mejor que nadie, al disponer de nuestra ubicación, todos nuestros contactos y registros de llamada, código de área y por supuesto todas nuestras conversaciones, pero no solo las que quedan guardadas en Whatsapp o mensajes de texto, sino las que también tenemos en la mesa del almuerzo o en una juntada de amigos. Si luego de estas ocasiones sospechaste que tu teléfono te escuchaba, podés comprobarlo con un sencillo examen.