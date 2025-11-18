Hojas de eucalito en la ducha: ¿cómo hacerlo y de qué sirve?

Por otro lado, el eucalipto tiene propiedades medicinales que proporcionan numerosas ventajas. Las hojas de esta planta purifican el aire y eliminan gérmenes, bacterias y microorganismos. También sirven para aliviar los síntomas del resfriado, la gripe y otras afecciones de las vías respiratorias. Funciona para descongestionar y eliminar la mucosidad cuando las hojas se combinan con el vapor.