¿Por qué se recomienda poner una hoja de laurel en el lavarropas?

¿Cómo actúa el laurel en el lavado de ropa?

Uno de los problemas más comunes a la hora de lavar ropa es la acumulación de malos olores, sobre todo cuando se trata de prendas húmedas o transpiradas, como toallas, ropa deportiva o sábanas. Aquí es donde el laurel entra en acción: sus propiedades antibacterianas y antifúngicas se liberan durante el ciclo de lavado, ayudando a eliminar bacterias y hongos que pueden haber quedado en las telas.