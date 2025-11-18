Dónde está enterrada Yiya Murano: así es la tumba secreta de “la envenenadora de Monserrat”

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano —la mujer que en los años ‘70 mató a dos amigas y a una prima segunda para quedarse con su dinero— terminó convertida en un símbolo del crimen argentino. Su caso, tan impactante como mediático, estuvo marcado por engaños, cuentas sin saldar y una personalidad que alternaba frialdad, sarcasmo y un llamativo gusto por la exposición pública. Su aparición en la mesa de Mirtha Legrand, sonriente y desafiante, quedó grabada en la memoria colectiva.