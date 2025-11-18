Secciones
Dónde está enterrada Yiya Murano: así es la tumba secreta de “la envenenadora de Monserrat”

La tumba de Yiya Murano, la célebre “envenenadora de Monserrat”, permanece oculta en el cementerio de La Chacarita bajo un nombre distinto.

Hace 2 Hs

A más de cuatro décadas del caso que sacudió al país y once años después de su muerte, el nombre de Yiya Murano volvió a instalarse en la conversación pública gracias al estreno de la serie que revive su historia. Sin embargo, detrás del renovado interés por su figura surgió un detalle poco conocido: la asesina más famosa del té con cianuro descansa en una tumba que no lleva su nombre.

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano —la mujer que en los años ‘70 mató a dos amigas y a una prima segunda para quedarse con su dinero— terminó convertida en un símbolo del crimen argentino. Su caso, tan impactante como mediático, estuvo marcado por engaños, cuentas sin saldar y una personalidad que alternaba frialdad, sarcasmo y un llamativo gusto por la exposición pública. Su aparición en la mesa de Mirtha Legrand, sonriente y desafiante, quedó grabada en la memoria colectiva.

Una vida marcada por la polémica

Nacida en Corrientes en 1930, Yiya se casó joven con el abogado Antonio Murano, con quien mantuvo una relación distante y conflictiva. Durante años sostuvo su inocencia pese a las pruebas y a la condena que en 1985 la sentenció a prisión perpetua por los tres envenenamientos. Pasó 16 años tras las rejas hasta recuperar la libertad en 2002.

La presión mediática, sumada al peso del crimen, marcó también la vida de sus familiares. Con el tiempo, muchos se alejaron por completo del personaje público en que Yiya se había transformado. Poco antes de su muerte, una sobrina reveló que la exconvicta sufría un avanzado deterioro cognitivo, motivo por el cual la familia decidió aislarla del foco público.

La decisión de borrar su nombre

Cuando Yiya Murano murió el 26 de abril de 2014 en un geriátrico de Belgrano, su entorno inmediato tomó una determinación contundente: su tumba no llevaría el nombre que la convirtió en una figura temida y fascinante a la vez.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de La Chacarita bajo otro nombre, el de Mercedes Bolla, su identidad legal pero desconocida para la mayoría. Su hijo Martín fue quien confirmó la decisión. Según explicó, buscaban evitar peregrinajes de curiosos, fanáticos del true crime o visitantes morbosos que pudieran convertir el sepulcro en un punto turístico.

El vínculo con Martín siempre fue tenso. El hijo de Yiya llegó a declarar públicamente que no la reconocía como madre y que estaba en desacuerdo con la forma en que la ficción televisiva la había retratado. Según trascendió, él ni siquiera habría sido notificado en el momento de su muerte.

