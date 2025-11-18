Ricardo Darín sorprendió al revelar un dato inesperado sobre El Eternauta: “La serie no termina…”

Al referirse por su agenda, Darín confesó que su serie estrella es la prioridad. “El año que viene lo tengo muy cubierto por El Eternauta". Y ante la consulta de Pergolini por los planes de 2027, Darín reveló el detalle que todos estaban esperando ya que también estará bastante ocupado. La serie no termina en la segunda temporada", confesó el actor. "¿Van a hacer una terecera?", repitió Pergolini incrédulo, a lo que Darín respondió: "Aparentemente". Aquella contestación hizo estallar al público en aplausos. "De todos modos se puede modificar porque no depende de mí", añadió después de las celebraciones.