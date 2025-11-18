El tiempo en Tucumán: el calor se hará más intenso a partir de hoy

El ingreso de un frente cálido modificará las condiciones del tiempo en la provincia y, de acuerdo con el pronóstico, a partir de hoy se espera el incremento de la temperatura, con máximas que superarán holgadamente los 30 °C.
Si bien la mañana arrancó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 °C, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la hubosidad vaya en aumento con el paso de las horas. La humedad se mantuvo por encima del 70% y la visibilidad fue de casi 10 km.
Se espera que la temperatura suba rápidamente durante la mañana y que para el mediodía ya alcance un promedio de 30 °C, con una humedad que descendería al 35%. Los vientos serán suaves del sector este.
Luego del mediodía la temperatura continuará subiendo hasta alcanzar los 33 °C durante la siesta, mientras que la sensación térmica podría llegar a los 34 °C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto y la humedad rondará el 30%. Los vientos serán suaves desde el sector noreste.
El SMN anticipa cielo mayormente cubierto y la temperatura descenderá hasta los 22 °C. La humedad que se elevará hasta el 60% y los vientos soplarán suaves desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Desde el SMN anuncian para el miércoles condiciones climáticas similares, con una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto. No se descartan precipitaciones aisladas durante la noche en el pedemonte.
Para el jueves se anuncia una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C, bajo mucha nubosidad y condiciones inestables durante la noche. Durante el viernes ingresaría un frente que provocaría lluvias desde la mañana. La mínima sería de 24 °C y la máxima superaría los 31 °C.