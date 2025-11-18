El tiempo en Tucumán: el calor se hará más intenso a partir de hoy

Si bien la mañana arrancó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 °C, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la hubosidad vaya en aumento con el paso de las horas. La humedad se mantuvo por encima del 70% y la visibilidad fue de casi 10 km.