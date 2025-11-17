Tucumán participó de una jornada de ministros de producción en la CEPAL

La Provincia de Tucumán formó parte de la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que se desarrolló el 17 y 18 de noviembre en la sede del organismo regional en Santiago de Chile. El ministro de Economía, Daniel Abad, integró la delegación nacional que trabajó en la construcción de una hoja de ruta federal para el desarrollo productivo, la diversificación económica y el financiamiento territorial.