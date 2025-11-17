Tucumán participó de una jornada de ministros de producción en la CEPAL

La Provincia de Tucumán formó parte de la Jornada de Ministros y Ministras de Desarrollo Productivo de la Argentina, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que se desarrolló el 17 y 18 de noviembre en la sede del organismo regional en Santiago de Chile. El ministro de Economía, Daniel Abad, integró la delegación nacional que trabajó en la construcción de una hoja de ruta federal para el desarrollo productivo, la diversificación económica y el financiamiento territorial.
Durante su intervención, el ministro Daniel Abad disertó acerca de la importancia estratégica de los biocombustibles en la matriz energética nacional, poniendo especial énfasis en el desarrollo del bioetanol de caña de azúcar como motor del crecimiento regional.
“Asistí a la CEPAL Chile para disertar sobre la importancia de los biocombustibles y del bioetanol de caña de azúcar como una herramienta clave para el desarrollo regional en energías limpias y renovables”, expresó Abad, al destacar el rol que tiene Tucumán en la transición hacia modelos productivos más sostenibles.
Durante las dos jornadas, ministros, ministras y responsables económicos provinciales debatieron estrategias para reducir las asimetrías regionales históricas del país y fortalecer las capacidades productivas en cada territorio. El encuentro permitió además compartir diagnósticos, metodologías y casos internacionales vinculados a innovación, financiamiento, agregado de valor e infraestructura estratégica.
Una agenda federal para impulsar el crecimiento regional
La apertura estuvo encabezada por el secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs; el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe; representantes de organismos internacionales, y autoridades de distintos países de la región. En ese marco, se presentaron tendencias globales y experiencias de políticas productivas que pueden servir como referencia para la Argentina.
A lo largo del programa, las sesiones abordaron:
• El análisis de las asimetrías territoriales y las potencialidades sectoriales del país.
• Estrategias para avanzar en una Hoja de Ruta Federal para el Desarrollo Productivo.
• La articulación con gobernadores y autoridades de la Red de Gobiernos Subnacionales para el Desarrollo Productivo (REDEPRO).
• El rol de la banca nacional y regional de desarrollo en el financiamiento productivo.
• Las políticas del CFI orientadas a impulsar inversiones estratégicas en las provincias.
En ese contexto, Abad destacó la importancia de consolidar un enfoque federal que permita “contar con herramientas concretas para mejorar la competitividad, ampliar oportunidades económicas y potenciar el perfil productivo de Tucumán”. Señaló además que la participación provincial en estas instancias “fortalece la articulación con Nación, con los organismos multilaterales y con otras provincias que atraviesan desafíos similares”.
Trabajo conjunto y visión estratégica
El encuentro forma parte de un proceso iniciado en 2024 por el CFI y las provincias argentinas para consensuar prioridades en infraestructura, innovación, desarrollo industrial y agregado de valor. La CEPAL, por su parte, viene promoviendo a nivel regional una nueva visión del desarrollo productivo que enfatiza el rol de las políticas subnacionales y el fortalecimiento de capacidades locales.
En el cierre de la jornada, las autoridades reafirmaron su compromiso con una agenda común que permita avanzar hacia un desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible en todo el territorio argentino.