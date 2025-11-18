Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, Marcelo Nazur, aseguró que todos los puentes de la órbita provincial que sufrieron inconvenientes, desperfectos u algún otro tipo de percance en la última década han sido reparados y se encuentran plenamente funcionales. “Los puentes se han reconstruido, están en perfectas condiciones. La Provincia hoy no tiene puentes fuera de servicio, se ha trabajo en muchos puentes”, expresó el funcionario a este diario.
El ex director de Vialidad de la Provincia señaló que el Gobierno local destina muchos recursos cada año para el plan pre lluvia y para hacer encauce de los ríos, de forma tal de evitar que se repitan los acontecimientos del año 2015, cuando numerosos puentes se vieron afectados a causa de las tormentas y el aumento del caudal de los cursos de agua.
Nazur señaló, por ejemplo, que en la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo se inauguró el puente del río Santa María, en la ruta 357. Con una inversión de $850 millones, el cruce fue reparado por la Dirección Provincial de Vialidad luego de los daños que sufrió en su infraestructura, producto de las crecidas del cauce en 2022.
El ministro también aprovechó para aclarar la situación sobre otros cruces, por ejemplo los puentes mellizos sobre el Canal Sur. Advirtió que se reemplazó el que se derrumbó en septiembre de 2018, mientras avanzaba sobre él un camión. Mencionó que se hizo un nuevo que se encuentra en pleno funcionamiento. El segundo cruce, por su parte, no cuenta con el paso habilitado, aunque mencionó que tiene ya elaborado el proyecto para la construcción de otro. Afirmó que todavía no se puede ejecutar esa obra porque hay un proceso judicial en curso.
Obras en la provincia
Nazur indicó que el puente metálico sobre el río Salí, sobre la ruta 323, fue reemplazado por un puente de hormigón armado junto al lado, de manera que no se interrumpiera el paso. “Actualmente está en funcionamiento y en buen estado”, aseguró. También dijo que los cruces en San Javier (sobre el río Muerto, en la ruta 338, y en El Rulo) están en buen estado, funcionando sin deterioro.
Precisó también la situación de otros puentes de la órbita provincial, como el de Acheral (ruta 307). Se hicieron reparaciones de refuerzo y cambio de juntas de dilatación en 2019, y está en buen estado y funcionando actualmente. Mencionó que el puente en la ruta 309 (Trancas) se encuentra en proyecto de reparación, mientras que el del río Calera (321) está actualmente en funcionamiento y buen estado.
En cuanto al cruce del río La Sala, en la ruta 305, Nazur recordó que tras la demolición de los restos se procedió a la construcción de un puente nuevo, el cual fue ejecutado entre 2015 y 2016.
Hay dos cuestiones particulares que mencionó el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público en su informe. Por ejemplo, que el puente sobre el río Jaya (ruta 330) colapsó como consecuencia de una tormenta extraordinaria en el año 2015. “No fue reconstruido hasta la fecha, por lo que no corresponde incluirlo en listados de puentes existentes con fallas o problemas actuales”, se consideró.
Por otra parte, se aclaró que el puente sobre el río Lules (ruta provincial 301) no colapsó durante la tormenta de 2015, sino que falló el terraplén de acceso y se asentó una de sus pilas, lo que motivó obras de recomposición estructural realizadas durante ese año. El tramo afectado fue reparado.
En Tafí Viejo, por otra parte, se hizo una importante obra sobre la ruta 315: en 2019 se demolió una alcantarilla que resultaba insuficiente durante las crecidas de agua y en 2021 se construyó un puente nuevo, acompañado de obras hidráulicas complementarias.