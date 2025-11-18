Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

El ministro también aprovechó para aclarar la situación sobre otros cruces, por ejemplo los puentes mellizos sobre el Canal Sur. Advirtió que se reemplazó el que se derrumbó en septiembre de 2018, mientras avanzaba sobre él un camión. Mencionó que se hizo un nuevo que se encuentra en pleno funcionamiento. El segundo cruce, por su parte, no cuenta con el paso habilitado, aunque mencionó que tiene ya elaborado el proyecto para la construcción de otro. Afirmó que todavía no se puede ejecutar esa obra porque hay un proceso judicial en curso.