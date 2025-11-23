Secciones
SociedadActualidad

¿Qué santos se recuerdan este 22 de noviembre?

Se destaca la figura de Santa Cecilia, patrona de la música, y los santos que la Iglesia celebra este día.

¿Qué santos se recuerdan este 22 de noviembre?
Hace 22 Hs

El 22 de noviembre es una fecha destacada dentro del calendario litúrgico por la figura de Santa Cecilia, una joven romana del siglo III que, según la tradición, profesó su fe cristiana en tiempos de persecución y murió mártir tras negarse a renunciar a Cristo. Su vínculo con la música —una tradición nacida en la Edad Media, cuando se la representó cantando a Dios durante su martirio— la convirtió en símbolo universal de la expresión artística y espiritual.

A lo largo de los siglos, Santa Cecilia inspiró himnos, poemas, asociaciones corales y festivales musicales en todo el mundo. Por eso, cada 22 de noviembre también se celebra el Día de la Música en numerosos países.

Otros santos del 22 de noviembre

Además de Santa Cecilia, el santoral de hoy recuerda a:

San Filemón y compañeros mártires, testigos de la fe en tiempos del Imperio Romano.

San Pedro Esqueda Ramírez, sacerdote mexicano asesinado en la persecución religiosa del siglo XX.

Beata María de Jesús Buen Pastor Siedliska, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Santa Familia de Nazaret.

San Ananías, uno de los 70 discípulos mencionados en la tradición cristiana.

Un día para celebrar la fe y el arte

El 22 de noviembre es una jornada de especial significado para las comunidades musicales, coros, conservatorios y orquestas que honran a su patrona con conciertos y celebraciones. En las parroquias, la memoria de Santa Cecilia invita a reflexionar sobre el valor de la belleza y el arte como caminos hacia lo divino.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
4

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo
5

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

El boom de la logística en el norte del país
6

El "boom" de la logística en el norte del país

Más Noticias
Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

El tiempo en Tucumán: el domingo marcará el inicio de una seguidilla de temperaturas agobiantes

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Alerta por calor extremo: ¿qué provincias superarán los 40° esta semana?

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

“Pico” Peralta, siempre sospechado, nunca condenado

Comentarios