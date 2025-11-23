¿Qué santos se recuerdan este 22 de noviembre?

El 22 de noviembre es una fecha destacada dentro del calendario litúrgico por la figura de Santa Cecilia, una joven romana del siglo III que, según la tradición, profesó su fe cristiana en tiempos de persecución y murió mártir tras negarse a renunciar a Cristo. Su vínculo con la música —una tradición nacida en la Edad Media, cuando se la representó cantando a Dios durante su martirio— la convirtió en símbolo universal de la expresión artística y espiritual.
A lo largo de los siglos, Santa Cecilia inspiró himnos, poemas, asociaciones corales y festivales musicales en todo el mundo. Por eso, cada 22 de noviembre también se celebra el Día de la Música en numerosos países.
Otros santos del 22 de noviembre
Además de Santa Cecilia, el santoral de hoy recuerda a:
San Filemón y compañeros mártires, testigos de la fe en tiempos del Imperio Romano.
San Pedro Esqueda Ramírez, sacerdote mexicano asesinado en la persecución religiosa del siglo XX.
Beata María de Jesús Buen Pastor Siedliska, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Santa Familia de Nazaret.
San Ananías, uno de los 70 discípulos mencionados en la tradición cristiana.
Un día para celebrar la fe y el arte
El 22 de noviembre es una jornada de especial significado para las comunidades musicales, coros, conservatorios y orquestas que honran a su patrona con conciertos y celebraciones. En las parroquias, la memoria de Santa Cecilia invita a reflexionar sobre el valor de la belleza y el arte como caminos hacia lo divino.