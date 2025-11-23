¿Qué santos se recuerdan este 22 de noviembre?

El 22 de noviembre es una fecha destacada dentro del calendario litúrgico por la figura de Santa Cecilia, una joven romana del siglo III que, según la tradición, profesó su fe cristiana en tiempos de persecución y murió mártir tras negarse a renunciar a Cristo. Su vínculo con la música —una tradición nacida en la Edad Media, cuando se la representó cantando a Dios durante su martirio— la convirtió en símbolo universal de la expresión artística y espiritual.