Secciones
DeportesFútbol

Alemania y Países Bajos lograron el pasaje al Mundial 2026

Los germanos golearon 6 a 0 a Eslovaquia y los neerlandeses vencieron 4 a 0 a Lituania. Hasta el momento ya son 34 los seleccionados clasificados y faltan definir 14 equipos.

Alemania y Países Bajos lograron el pasaje al Mundial 2026
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Alemania y Países Bajos golearon y se clasificaron para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sané (2), Bote Baku y Assan Ouédraogo, los germanos derrotaron 6 a 0 a Eslovaquia, que ahora intentará llegar al torneo ecuménico en el Repechaje.

En tanto, los neerlandeses finalizaron primero de la zona G al vencer 4 a 0 a Lituania a en Amsterdam. Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen convirtieron para la “Naranja”, que terminó tres unidades por encima de Polonia, que superó por 3-2 a Malta en un vibrante cruce y jugará el Repechaje.

Los otros resultados de la jornada fueron: República Checa 6, Gibraltar 0; Irlanda del Norte 1, Luxemburgo 0: y Montenegro 2, Croacia 3.

Hasta el momento ya son 34 los clasificados y faltan 14 (9 de Europa, 3 de Concacaf y 2del Repechaje intercontinental) para completar los 48 equipos que jugarán el Mundial.

Temas AlemaniaCanadáRepública ChecaCroaciaESLOVAQUIAMontenegroPaíses BajosEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
2

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
3

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”
6

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

Más Noticias
“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River ante Vélez

“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River ante Vélez

¿Cuáles son los criterios para ser cabeza de serie en un Mundial de Rugby y por qué Los Pumas ya lo aseguraron para Australia 2027?

¿Cuáles son los criterios para ser cabeza de serie en un Mundial de Rugby y por qué Los Pumas ya lo aseguraron para Australia 2027?

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios