Alemania y Países Bajos lograron el pasaje al Mundial 2026

Alemania y Países Bajos golearon y se clasificaron para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Con goles de Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sané (2), Bote Baku y Assan Ouédraogo, los germanos derrotaron 6 a 0 a Eslovaquia, que ahora intentará llegar al torneo ecuménico en el Repechaje.
En tanto, los neerlandeses finalizaron primero de la zona G al vencer 4 a 0 a Lituania a en Amsterdam. Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen convirtieron para la “Naranja”, que terminó tres unidades por encima de Polonia, que superó por 3-2 a Malta en un vibrante cruce y jugará el Repechaje.
Los otros resultados de la jornada fueron: República Checa 6, Gibraltar 0; Irlanda del Norte 1, Luxemburgo 0: y Montenegro 2, Croacia 3.
Hasta el momento ya son 34 los clasificados y faltan 14 (9 de Europa, 3 de Concacaf y 2del Repechaje intercontinental) para completar los 48 equipos que jugarán el Mundial.