Alemania y Países Bajos lograron el pasaje al Mundial 2026

En tanto, los neerlandeses finalizaron primero de la zona G al vencer 4 a 0 a Lituania a en Amsterdam. Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons y Donyell Malen convirtieron para la “Naranja”, que terminó tres unidades por encima de Polonia, que superó por 3-2 a Malta en un vibrante cruce y jugará el Repechaje.