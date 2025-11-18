La imparable violencia contra la mujer

La violencia contra la mujer “excede los muros de las casas y requiere también respuestas integrales como las políticas públicas” dijo una de las panelistas invitadas al programa “Panorama Tucumano” del martes pasado, donde se debatió en extenso este problema que marca a fuego a nuestra sociedad y al que no se le ha podido poner freno. Con nueve femicidios en la provincia en lo que va del año -se incluye la tragedia ocurrida ayer en un asentamiento en Tafí Viejo- se consolida una dramática estadística que muestra que, mientras el gobierno muestra orgulloso cifras del descenso de la criminalidad violenta en cuanto a homicidios -se cuentan 33 en total, con una baja del 50% con respecto a 2024- y en cuanto a delitos contra la propiedad -los números descendieron un 30%- en lo que tiene que ver con acciones homicidas contra las mujeres los datos muestran el tremendo crecimiento. Además hay que mencionar la cantidad de circunstancias que acompañan esa violencia sin que sean tenidas en cuenta.