La Región Norte del Federal Amateur se define y los tucumanos buscan un lugar en octavos

La definición más caliente será este miércoles en el complejo deportivo de Graneros. Desde las 17, el local recibirá a Tucumán Central en un duelo a todo o nada, dirigido por Rodrigo Ballestero. El contexto es simple y dramático: el empate elimina a ambos. Graneros llega con cuatro puntos; si gana, sumará siete y quedará como líder, aunque luego tendrá fecha libre y deberá esperar que Tucumán Central derrote a Famaillá en la última fecha para clasificarse (o esperar por un empate y definir su destino por diferencia de gol).