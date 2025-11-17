Secciones
DeportesFútbol

La Región Norte del Federal Amateur se define y los tucumanos buscan un lugar en octavos

Sportivo Guzmán, Central Norte y San Pablo ya sellaron su clasificación. Graneros, Tucumán Central y Famaillá definen su futuro en los próximos días.

A TODO O NADA. Graneros y Tucumán Central se disputan un partido clave en sus aspiraciones a clasificarse a la próxima fase del Regional. A TODO O NADA. Graneros y Tucumán Central se disputan un partido clave en sus aspiraciones a clasificarse a la próxima fase del Regional. Gentileza Luciana Ramón
Hace 2 Hs

La Región Norte del Regional Federal Amateur entra en su tramo decisivo y solo queda un boleto disponible para completar el cuadro de octavos de final. Por ahora, los tucumanos clasificados son tres: Sportivo Guzmán y Central Norte, desde la zona 8, y San Pablo, por la zona 10. El resto sigue en suspenso.

La definición más caliente será este miércoles en el complejo deportivo de Graneros. Desde las 17, el local recibirá a Tucumán Central en un duelo a todo o nada, dirigido por Rodrigo Ballestero. El contexto es simple y dramático: el empate elimina a ambos. Graneros llega con cuatro puntos; si gana, sumará siete y quedará como líder, aunque luego tendrá fecha libre y deberá esperar que Tucumán Central derrote a Famaillá en la última fecha para clasificarse (o esperar por un empate y definir su destino por diferencia de gol).

Los de Villa Alem, en cambio, dependen de sí mismos: necesitan el triunfo para alcanzar las cuatro unidades y jugarse su clasificación en su casa frente a Famaillá, sabiendo que llegar a siete lo metería en la próxima fase.

Famaillá, líder de la zona 9 con seis puntos, tiene puntaje perfecto y bastante encaminada su clasificación. Si derrota a Tucumán Central en la última fecha, se clasifica a octavos.

El panorama en la zona 10 también se reacomodó. La derrota de San Pablo ante Sacachispas (0-1 en condición de local) dejó a los de Trancas con una mínima esperanza: solo pueden aspirar a siete puntos si vencen en Trancas a San Antonio, ya eliminado. Pero aun así, el escenario es cuesta arriba.

El motivo es el sistema de clasificación. El Consejo Federal estipula que el 16° cupo de los octavos será para el mejor segundo de las zonas de tres equipos. En esa “mini tabla”, los tucumanos aparecen relegados: Graneros y Sacachispas tienen cuatro puntos y ocupan el cuarto y quinto puesto, muy lejos de Cachorros de Salta, que lidera con seis y un contundente +8 en diferencia de gol (12-4). Detrás aparecen Deportivo Aviación (Orán), con 4 y un +1 (8-7), y Redes de la Patria, también con 4 (6-6).

Para que otro tucumano pueda sumarse a la siguiente instancia, debería darse una combinación poco probable de resultados en la última fecha. Nunca ocurrió y, según la actual confección regional por cercanía geográfica, tampoco podrán llegar dos equipos a las semifinales: quien avance deberá eliminar a otro tucumano en octavos y luego en cuartos.

En las últimas dos ediciones, solo uno alcanzó el tramo final: en 2023 fue San Pablo, que cayó ante Talleres de Metán, y en 2024 Graneros, campeón regional, perdió el ascenso frente a Gimnasia de Chivilcoy. Esta vez, la historia vuelve a repetirse: la Región Norte se define al filo… y el margen para los tucumanos es cada vez más estrecho.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
3

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”
6

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

Más Noticias
“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River ante Vélez

“No te lo voy a permitir”: el fuerte cruce de Marcelo Gallardo con un periodista tras el empate de River ante Vélez

¿Cuáles son los criterios para ser cabeza de serie en un Mundial de Rugby y por qué Los Pumas ya lo aseguraron para Australia 2027?

¿Cuáles son los criterios para ser cabeza de serie en un Mundial de Rugby y por qué Los Pumas ya lo aseguraron para Australia 2027?

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios