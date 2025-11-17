La Región Norte del Federal Amateur se define y los tucumanos buscan un lugar en octavos

La Región Norte del Regional Federal Amateur entra en su tramo decisivo y solo queda un boleto disponible para completar el cuadro de octavos de final. Por ahora, los tucumanos clasificados son tres: Sportivo Guzmán y Central Norte, desde la zona 8, y San Pablo, por la zona 10. El resto sigue en suspenso.
La definición más caliente será este miércoles en el complejo deportivo de Graneros. Desde las 17, el local recibirá a Tucumán Central en un duelo a todo o nada, dirigido por Rodrigo Ballestero. El contexto es simple y dramático: el empate elimina a ambos. Graneros llega con cuatro puntos; si gana, sumará siete y quedará como líder, aunque luego tendrá fecha libre y deberá esperar que Tucumán Central derrote a Famaillá en la última fecha para clasificarse (o esperar por un empate y definir su destino por diferencia de gol).
Los de Villa Alem, en cambio, dependen de sí mismos: necesitan el triunfo para alcanzar las cuatro unidades y jugarse su clasificación en su casa frente a Famaillá, sabiendo que llegar a siete lo metería en la próxima fase.
Famaillá, líder de la zona 9 con seis puntos, tiene puntaje perfecto y bastante encaminada su clasificación. Si derrota a Tucumán Central en la última fecha, se clasifica a octavos.
El panorama en la zona 10 también se reacomodó. La derrota de San Pablo ante Sacachispas (0-1 en condición de local) dejó a los de Trancas con una mínima esperanza: solo pueden aspirar a siete puntos si vencen en Trancas a San Antonio, ya eliminado. Pero aun así, el escenario es cuesta arriba.
El motivo es el sistema de clasificación. El Consejo Federal estipula que el 16° cupo de los octavos será para el mejor segundo de las zonas de tres equipos. En esa “mini tabla”, los tucumanos aparecen relegados: Graneros y Sacachispas tienen cuatro puntos y ocupan el cuarto y quinto puesto, muy lejos de Cachorros de Salta, que lidera con seis y un contundente +8 en diferencia de gol (12-4). Detrás aparecen Deportivo Aviación (Orán), con 4 y un +1 (8-7), y Redes de la Patria, también con 4 (6-6).
Para que otro tucumano pueda sumarse a la siguiente instancia, debería darse una combinación poco probable de resultados en la última fecha. Nunca ocurrió y, según la actual confección regional por cercanía geográfica, tampoco podrán llegar dos equipos a las semifinales: quien avance deberá eliminar a otro tucumano en octavos y luego en cuartos.
En las últimas dos ediciones, solo uno alcanzó el tramo final: en 2023 fue San Pablo, que cayó ante Talleres de Metán, y en 2024 Graneros, campeón regional, perdió el ascenso frente a Gimnasia de Chivilcoy. Esta vez, la historia vuelve a repetirse: la Región Norte se define al filo… y el margen para los tucumanos es cada vez más estrecho.