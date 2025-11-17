Surgen nuevos y valiosos proyectos para el desarrollo sustentable de Tucumán

La propuesta combinó talleres de diálogo colaborativo, espacios de formación, intercambio con referentes internacionales y la firma de diversos compromisos interinstitucionales. Entre los momentos más destacados estuvo la adhesión formal de tres decanos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a las iniciativas de la Red Bosque Modelo: Miguel Cabrera (Ciencias Exactas), Virginia Abdala (Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo) y Susana Monserrat (Agronomía, Zootecnia y Veterinaria). Con esta incorporación, Tucumán se posiciona entre los Bosques Modelo con mayor diversidad de actores involucrados en procesos de gobernanza participativa.