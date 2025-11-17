Surgen nuevos y valiosos proyectos para el desarrollo sustentable de Tucumán

Durante dos jornadas, San Pedro de Colalao se convirtió en el escenario de debates, acuerdos y planificación estratégica vinculados a la gestión ambiental. Allí se desarrolló el encuentro “Fortalecimiento de la Gobernanza de Bosque Modelo Tucumán”, una iniciativa que convocó a organizaciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil para evaluar el trabajo realizado en los últimos años y delinear una agenda compartida hacia 2026.
La propuesta combinó talleres de diálogo colaborativo, espacios de formación, intercambio con referentes internacionales y la firma de diversos compromisos interinstitucionales. Entre los momentos más destacados estuvo la adhesión formal de tres decanos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a las iniciativas de la Red Bosque Modelo: Miguel Cabrera (Ciencias Exactas), Virginia Abdala (Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo) y Susana Monserrat (Agronomía, Zootecnia y Veterinaria). Con esta incorporación, Tucumán se posiciona entre los Bosques Modelo con mayor diversidad de actores involucrados en procesos de gobernanza participativa.
Nuevas alianzas
El encuentro fue organizado por la Cooperativa Generar, representada por la Lic. Graciela Salazar, el Ing. Daniel Diéguez y la Prof. Mariela Ferrari, quienes coordinaron debates y mesas de trabajo centradas en conceptos clave como sustentabilidad, sostenibilidad y manejo integrado del paisaje. La Fundación Coquena, anfitriona local, acompañó la logística y el desarrollo de las actividades.
Cada organización presentó proyectos que ya se encuentran en ejecución, lo que permitió detectar puntos de convergencia y avanzar hacia una planificación común. Las entidades de la sociedad civil insistieron en que la sustentabilidad no debe entenderse como un objetivo final, sino como un proceso dinámico que requiere transparencia, participación y buenas prácticas de todos los sectores.
Desde el sector público, el Ente Tucumán Turismo reafirmó su apoyo a iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo rural comunitario, y destacó la continuidad del proyecto para que las Yungas sean declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.
Valiosas miradas
La participación juvenil estuvo representada por Milagros Arghitu, de la organización Voces Jóvenes, quien compartió su reciente experiencia en Perú-Pichanaki durante el Encuentro de la Red de Juventudes de Bosques Modelo. Allí se suscribió un acta compromiso impulsada junto a Acciones por el Clima, con el objetivo de fortalecer la Red de Juventudes en Tucumán.
Por su parte, la Unidad Ejecutora Provincial, a través de su coordinador Esteban Galindo, expuso avances del programa de Gestión de Cuencas, especialmente en las cuencas del Cajón y Choromoro. El decano Cabrera sostuvo la disposición de la Facultad de Ciencias Exactas para aportar su estructura técnica y académica en proyectos de largo alcance.
La academia también planteó la importancia de impulsar nuevas iniciativas de extensión universitaria, un campo en el que la UNT se ha consolidado como referente nacional, para acercar el conocimiento científico a las problemáticas reales de las comunidades.
En tanto, el director del Parque Sierra de San Javier explicó las tareas de monitoreo ambiental que se realizan en el área protegida, incluyendo el uso de tecnologías aplicadas a la gestión del paisaje y la prevención de incendios mediante índices de peligrosidad. Además, invitó a las organizaciones presentes a sumarse a los programas de educación ambiental.
Entre las intervenciones más esperadas estuvo la de Roger Villalobos Soto, presidente de la Red Latinoamericana de Bosque Modelo y coordinador académico del CATIE (Costa Rica). El especialista alertó sobre el incremento de incendios forestales en América Latina y subrayó la urgencia de fortalecer la organización territorial para implementar políticas de prevención, restauración y adaptación al cambio climático.
El balance del encuentro fue ampliamente positivo. Las instituciones participantes coincidieron en la necesidad de construir una gobernanza territorial basada en información confiable, procesos participativos y articulación entre sectores, con una mirada integral del territorio y su diversidad ambiental, productiva y cultural.
Para conocer
El Bosque Modelo es una plataforma internacional de gobernanza territorial que promueve el desarrollo sustentable mediante el consenso y la cooperación entre actores públicos, privados, académicos y comunitarios. En Tucumán, el Bosque Modelo abarca ambientes que van desde las selvas de Yungas y los bosques templados de altura hasta los pastizales y desiertos altos, llegando a las cumbres del Aconquija (5.500 msnm).
La iniciativa nació en 2008 y desde entonces impulsa planes y programas orientados a la gestión coordinada del paisaje. En esta nueva etapa, el objetivo central es consolidar alianzas estratégicas con el sector empresarial, representado por la Fundación del Tucumán; organismos del sector público y organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gobernanza.