¿Se perdió el respeto? Inglaterra volvió a desafiar el Haka de los All Blacks

La imagen recordó de inmediato a la célebre “V voladora” de las semifinales del Mundial 2019, cuando los europeos también vencieron a los All Blacks, pero esta vez la iniciativa fue del capitán Jamie George, quien buscó replicar aquella postura desafiante como señal de identidad y de cambio de mentalidad ante uno de los combinados más emblemáticos del planeta. “Empezamos en línea y entramos en forma de V, pensamos que sería genial”, contó el jugador británico a la prensa. El plantel había discutido el gesto la noche previa, y acordaron ubicar a los referentes de un lado y a los más jóvenes del otro para darle un simbolismo interno al desafío.