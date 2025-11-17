Secciones
EspectáculosFamosos

“La Perla”: así fue la emotiva interpretación de Rosalía en el programa de Jimmy Fallon

La artista catalana se presentó en The Tonight Show.

La cantante apareció en el escenario vestida completamente de blanco, un guiño al nombre del tema y a la delicadeza asociada a las perlas. La cantante apareció en el escenario vestida completamente de blanco, un guiño al nombre del tema y a la delicadeza asociada a las perlas.
Hace 1 Hs

Rosalía volvió a deslumbrar en la televisión estadounidense con una interpretación memorable de “La Perla”, uno de los temas centrales de su nuevo álbum Lux. La artista catalana se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde conmovió al público con una puesta en escena orquestal y una estética profundamente simbólica.

Rosalía brilló con una puesta en escena inspirada en el simbolismo de la perla

La cantante apareció en el escenario vestida completamente de blanco, un guiño al nombre del tema y a la delicadeza asociada a las perlas. Acompañada por una orquesta en vivo, Rosalía interpretó una versión cargada de dramatismo y emoción, que dejó sin palabras tanto al público presente como a los televidentes.

El despliegue visual —que combinó luces suaves, un diseño escenográfico minimalista y una atmósfera etérea— reforzó el carácter introspectivo del tema.

“Lux”: el álbum que marca un giro artístico en la carrera de Rosalía

Antes de la presentación, Jimmy Fallon felicitó a la cantante por el lanzamiento de Lux, su nuevo material discográfico, que “está rompiendo todos los récords”, según destacó el conductor citando reseñas internacionales.

Rosalía explicó que este es su primer proyecto inspirándose directamente en la música clásica, un álbum conceptual que tardó tres años en tomar forma. La artista confesó que sentía nervios al compartir el trabajo con el público, pero también orgullo por un proyecto que la llevó a explorar nuevas sonoridades.

Fallon destacó las críticas positivas y la ambición musical del álbum

Durante la entrevista, Fallon subrayó que Lux incluye canciones en 13 idiomas distintos, un desafío creativo que llamó la atención de la crítica. Rosalía contó que estudió idiomas a través de aplicaciones digitales mientras conceptualizaba las historias del disco, centradas en figuras y relatos femeninos de diversas culturas. Para perfeccionar la pronunciación, trabajó en conjunto con traductores y especialistas lingüísticos.

Uno de los temas más complejos del álbum, Mio Cristo Piange Diamanti, requirió un año de preparación.

Un éxito global: récords en Spotify, Apple Music y ventas internacionales

Desde su lanzamiento, Lux se posicionó entre los álbumes más escuchados en plataformas como Spotify y Apple Music en varios países. Según estimaciones de la industria musical, superó el rendimiento inicial de sus trabajos anteriores y se convirtió en uno de los materiales más vendidos en Latinoamérica y España durante su primera semana.

Rosalía también habló sobre su futuro en la serie Euphoria

Además del álbum, la conversación incluyó el vínculo de la artista con la serie Euphoria. Fallon confirmó que la producción estrenará nueva temporada en 2026 y que Rosalía formará parte del elenco con un personaje completamente nuevo.

La cantante relató que equilibrar su carrera musical con su incursión en la actuación fue un proceso exigente, al punto de que, según sus palabras, “tuvo que partirse la cabeza en dos” para sacar adelante ambos proyectos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
3

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios