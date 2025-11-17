“La Perla”: así fue la emotiva interpretación de Rosalía en el programa de Jimmy Fallon

Rosalía volvió a deslumbrar en la televisión estadounidense con una interpretación memorable de “La Perla”, uno de los temas centrales de su nuevo álbum Lux. La artista catalana se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde conmovió al público con una puesta en escena orquestal y una estética profundamente simbólica.
Rosalía brilló con una puesta en escena inspirada en el simbolismo de la perla
La cantante apareció en el escenario vestida completamente de blanco, un guiño al nombre del tema y a la delicadeza asociada a las perlas. Acompañada por una orquesta en vivo, Rosalía interpretó una versión cargada de dramatismo y emoción, que dejó sin palabras tanto al público presente como a los televidentes.
El despliegue visual —que combinó luces suaves, un diseño escenográfico minimalista y una atmósfera etérea— reforzó el carácter introspectivo del tema.
“Lux”: el álbum que marca un giro artístico en la carrera de Rosalía
Antes de la presentación, Jimmy Fallon felicitó a la cantante por el lanzamiento de Lux, su nuevo material discográfico, que “está rompiendo todos los récords”, según destacó el conductor citando reseñas internacionales.
Rosalía explicó que este es su primer proyecto inspirándose directamente en la música clásica, un álbum conceptual que tardó tres años en tomar forma. La artista confesó que sentía nervios al compartir el trabajo con el público, pero también orgullo por un proyecto que la llevó a explorar nuevas sonoridades.
Fallon destacó las críticas positivas y la ambición musical del álbum
Durante la entrevista, Fallon subrayó que Lux incluye canciones en 13 idiomas distintos, un desafío creativo que llamó la atención de la crítica. Rosalía contó que estudió idiomas a través de aplicaciones digitales mientras conceptualizaba las historias del disco, centradas en figuras y relatos femeninos de diversas culturas. Para perfeccionar la pronunciación, trabajó en conjunto con traductores y especialistas lingüísticos.
Uno de los temas más complejos del álbum, Mio Cristo Piange Diamanti, requirió un año de preparación.
Un éxito global: récords en Spotify, Apple Music y ventas internacionales
Desde su lanzamiento, Lux se posicionó entre los álbumes más escuchados en plataformas como Spotify y Apple Music en varios países. Según estimaciones de la industria musical, superó el rendimiento inicial de sus trabajos anteriores y se convirtió en uno de los materiales más vendidos en Latinoamérica y España durante su primera semana.
Rosalía también habló sobre su futuro en la serie Euphoria
Además del álbum, la conversación incluyó el vínculo de la artista con la serie Euphoria. Fallon confirmó que la producción estrenará nueva temporada en 2026 y que Rosalía formará parte del elenco con un personaje completamente nuevo.
La cantante relató que equilibrar su carrera musical con su incursión en la actuación fue un proceso exigente, al punto de que, según sus palabras, “tuvo que partirse la cabeza en dos” para sacar adelante ambos proyectos.