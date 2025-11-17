“La Perla”: así fue la emotiva interpretación de Rosalía en el programa de Jimmy Fallon

Un éxito global: récords en Spotify, Apple Music y ventas internacionales

Desde su lanzamiento, Lux se posicionó entre los álbumes más escuchados en plataformas como Spotify y Apple Music en varios países. Según estimaciones de la industria musical, superó el rendimiento inicial de sus trabajos anteriores y se convirtió en uno de los materiales más vendidos en Latinoamérica y España durante su primera semana.