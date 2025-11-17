Secciones
Seguridad

Jujuy: una bombacha provocó un insólito accidente vial

El hecho, tan insólito como riesgoso, terminó con el hombre hospitalizado por precaución.

Jujuy: una tanga impactó a un motociclista y desencadenó un insólito siniestro Jujuy: una "tanga" impactó a un motociclista y desencadenó un insólito siniestro
Hace 1 Hs

Un motociclista de San Pedro de Jujuy perdió el control y cayó al asfalto después de que una bombacha —arrastrada por fuertes ráfagas de viento— se le estampara en el rostro mientras circulaba por una ruta de la zona. El hecho, tan insólito como riesgoso, terminó con el hombre hospitalizado por precaución.

Una prenda íntima voló desde un tendedero y causó el accidente

Según medios locales, la prenda femenina, de color violeta, habría salido despedida de un tendedero de una vivienda cercana. Las ráfagas la elevaron varios metros hasta impactar directamente en la cara del motociclista, que además circulaba sin casco, lo que agravó la situación.

El golpe lo desorientó de inmediato. Sin posibilidad de ver, perdió la estabilidad, derrapó y terminó cayendo sobre el asfalto. Se arrastró varios metros antes de quedar detenido a un costado del camino.

El motociclista sufrió heridas leves, pero el impacto generó preocupación

Pese a lo espectacular del episodio, el conductor sufrió solo raspaduras en brazos, piernas y rostro, además de un fuerte aturdimiento por el golpe inesperado. Personal de emergencias lo asistió en el lugar y luego lo trasladó a un centro de salud para una evaluación preventiva.

Allí confirmaron que no presentaba fracturas ni lesiones de gravedad y que se encontraba fuera de peligro.

Testigos dieron aviso y las autoridades reforzaron un mensaje clave

Vecinos que presenciaron la escena alertaron al sistema de emergencias y acompañaron al motociclista hasta la llegada de la ambulancia.

Tras el incidente, las autoridades locales aprovecharon para recordar la importancia del uso del casco, incluso en trayectos cortos, ya que puede prevenir lesiones graves ante situaciones inesperadas como esta.

Temas JujuyHospital Centro de Salud Zenón SantillánSan Pedro de Jujuy
