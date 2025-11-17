Calendario oficial de Anses: cuándo cobro la jubilación de noviembre si mi DNI termina en 9

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma completo de acreditaciones correspondiente a noviembre, en el que se detallan las fechas de cobro para cada una de las prestaciones incluidas en el sistema de seguridad social.
Según el calendario oficial, los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 9 recibirán sus haberes mínimos el jueves 20 de noviembre. En el caso de quienes perciben jubilaciones superiores a la mínima, el organismo estableció que el pago para los documentos terminados en esa misma cifra se realizará el viernes 28 de noviembre.
Asimismo, se informó que los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyo documento finaliza en 9 tendrán acreditado el monto correspondiente el viernes 14 de noviembre.
Durante este mes, los haberes previsionales llegan con un incremento del 2,08%, ajuste que acompaña la inflación registrada en septiembre, ubicada en 2,1%. Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de determinados grupos de beneficiarios.
Montos actualizados de jubilaciones y pensiones
Con el aumento aplicado en noviembre, las prestaciones quedan fijadas de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $333.052,70 + bono de $70.000 = $403.052,70
- Jubilación máxima: $2.241.129,34
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88
Cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre