Hojas de eucalito en la ducha: ¿cómo hacerlo y de qué sirve?

Este es un gesto simple que cualquier persona puede realizar sin dificultad en su rutina de higiene.

Hojas de eucalito en la ducha: ¿cómo hacerlo y de qué sirve?
Hace 20 Min

En el mundo de los rituales caseros, uno comienza a ganar popularidad: la práctica de poner hojas de eucalipto en la ducha antes de bañarse. Este es un gesto simple que cualquier persona puede realizar sin dificultad en su rutina de higiene.

¿Por qué se recomienda poner una hoja de laurel en el lavarropas?

¿Por qué se recomienda poner una hoja de laurel en el lavarropas?

A pesar de la sencillez del acto, el eucalipto aporta varios beneficios. Estos se vinculan de manera especial con la respiración, ayudando a despejar las vías respiratorias. El ritual se convierte así en una pequeña práctica de bienestar.

Tirar hojas de eucalipto en la ducha: ¿para qué?

En primer lugar, las hojas de eucalipto liberan una fragancia fresca y mentolada. Este aroma impregna todo el ambiente si entra en contacto con el vapor de la ducha. Además de ser un olor relajante que elimina olores desagradables, posee propiedades calmantes que mejoran el estado de ánimo de la persona.

Por otro lado, el eucalipto tiene propiedades medicinales que proporcionan numerosas ventajas. Las hojas de esta planta purifican el aire y eliminan gérmenes, bacterias y microorganismos. También sirven para aliviar los síntomas del resfriado, la gripe y otras afecciones de las vías respiratorias. Funciona para descongestionar y eliminar la mucosidad cuando las hojas se combinan con el vapor.

Cómo aplicar el ritual de poner eucalipto en la ducho

-Disponer hojas de eucalipto en el suelo de la ducha: Coloque unas hojas frescas en la zona donde se acumula el vapor, evitando el contacto directo con el chorro de agua. Esto facilita la liberación de los aceites esenciales.

-Colgar un ramo de eucalipto en la ducha: Se puede preparar un pequeño ramo de hojas de eucalipto y suspenderlo cerca del cabezal de la ducha. El vapor circulará a través de las hojas y liberará su aroma de forma suave.

-Colocar hojas en un recipiente (bowl): Si se prefiere no dejar las hojas en el suelo de la ducha, es posible ponerlas en un recipiente y ubicarlo en una esquina del baño.

