La emocionante historia de Venus: la perrita que se reencontró con su dueña después de siete años

El caso se volvió viral en TikTok cuando una mujer reconoció a su mascota en un video y confirmó la identidad gracias a fotos y un viejo cartel de búsqueda.

Hace 1 Hs

Una historia cargada de ternura y nostalgia conmovió a miles de usuarios en las redes sociales. Venus, una perrita que había sido rescatada por una joven, logró reencontrarse con su primera dueña después de siete años de haberse perdido. Todo ocurrió gracias a un video que se volvió viral en TikTok.

La historia comenzó cuando Val, una creadora de contenido conocida en la plataforma como @segunval, publicó un clip en el que presentaba a sus tres mascotas: Leela, Dogo y Venus. Allí explicó que todos habían sido adoptados. Sobre Venus, recordó: “La rescataron en una gasolinera, tenía una patita fracturada”.

El video circuló rápidamente y llegó a manos de una mujer que creyó reconocer en Venus a su perrita perdida hacía años. Para despejar dudas, se comunicó con Val y le envió fotos de la perra cuando era cachorra, además del cartel de “Se busca” que había hecho en aquel momento.

Según relató Val, la mujer le escribió: “Tu perrita tiene cola mocha”. Ella respondió que sí, sin imaginar lo que vendría después. “Me dijo ‘es que hace como 7 años se me perdió una perrita igualita’”, contó la joven. Tras comparar las imágenes, ambas confirmaron que se trataba de la misma mascota.

A partir de allí, Val decidió compartir la historia completa en un nuevo video, donde anunció que Venus se reencontraría con su antigua dueña. “Mi perrita adoptada se va a reencontrar con su familia después de siete años. No les conté, pero mi gordita sufre de babescia. Le dimos muchísimos medicamentos. Esa fue la excusa perfecta para ponerla hermosa”, expresó mientras mostraba cómo bañaba a la perrita, le cortaba las uñas y le colocaba un pañuelo rojo.

La tiktoker también aclaró que la primera familia de Venus solo deseaba verla. “Quiero aclarar que las intenciones de su familia nunca fueron quitarme a Venus. Estaban contentos y aliviados de saber que todo ese tiempo Venus estuvo en buenas manos. Y al igual que yo, Luisa es una persona que ama y respeta profundamente a los animales. Las energías y los valores no mienten”, afirmó.

Para evitar estrés a la perrita, que actualmente es mayor y está siendo tratada por una enfermedad delicada, Val organizó el encuentro en su propia casa. “Decidí que vinieran a mi casa porque no quiero estresar a Venus. Ella ya está mayorcita y le estamos tratando una enfermedad delicada, así que preferí dejarla en su espacio. Pero ya sin más, aquí les muestro el tan esperado reencuentro”, escribió, reprodujo el diario La Nación. 

El emotivo reencuentro 

Durante la visita, Venus no reconoció de inmediato a su antigua dueña, aunque movió su colita mocha y se dejó acariciar. La mujer, profundamente conmovida, rompió en llanto al verla después de tantos años. Para tranquilizarla, le ofreció una golosina que Venus aceptó con entusiasmo.

El emotivo reencuentro entre la perrita, Val y su primera familia no solo emocionó a quienes participaron del momento, sino también a miles de usuarios que celebraron la historia como un ejemplo de amor, empatía y segundas oportunidades. Al cierre del video, compartieron una foto juntas junto al mensaje: “Venus es la prueba de que el amor no se pierde, solo cambia de manos. ¡Adoptá, no comprés!”.

