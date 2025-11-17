La emocionante historia de Venus: la perrita que se reencontró con su dueña después de siete años

Para evitar estrés a la perrita, que actualmente es mayor y está siendo tratada por una enfermedad delicada, Val organizó el encuentro en su propia casa. “Decidí que vinieran a mi casa porque no quiero estresar a Venus. Ella ya está mayorcita y le estamos tratando una enfermedad delicada, así que preferí dejarla en su espacio. Pero ya sin más, aquí les muestro el tan esperado reencuentro”, escribió, reprodujo el diario La Nación.