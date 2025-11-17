Violento asalto en Villa Luján: “Mi abuela podría haber muerto; necesitamos sentirnos seguros”

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a sacudir al barrio Villa Luján. El miércoles pasado, cerca de la 13.20, Antonia, una jubilada de 79 años, regresaba a su casa -ubicada en Saavedra primera cuadra- cuando un motochorro la sorprendió por la espalda, la arrastró violentamente y le arrebató la cartera. La caída le provocó una fractura de cadera que requirió una intervención quirúrgica urgente, realizada el sábado.
Su hija, Claudia Rivadeneira, y su nieto, Nicolás Moreno, reconstruyeron el dramático episodio y contaron a LA GACETA el difícil proceso que atraviesan desde entonces. “Fueron segundos, pero le cambiaron la vida”, dijeron.
“Mi mamá tuvo la mala suerte de lo que ya se ve en el video. La arrastran de una manera totalmente innecesaria. El sábado la operaron y por suerte salió bien. Ayer le dieron el alta, pero ahora empieza lo más difícil, que es la recuperación”, contó Claudia.
La familia remarcó que Antonia no sufrió lesiones en la cabeza, algo que podría haber agravado aún más su situación. “Dentro de lo malo, fue leve. Si se golpeaba la cabeza estaríamos hablando de otra cosa”, agregó.
40 minutos tendida en el piso esperando la ambulancia
Nicolás detalló la secuencia posterior al ataque.
“Mi abuela quedó tirada casi 40 minutos hasta que llegó la ambulancia. Los vecinos se acercaron de inmediato, después llegó mi mamá y otros familiares. En el Centro de Salud y en el sanatorio 9 de Julio la atendieron excelente. Por suerte la operación fue rápida, algo fundamental en una fractura de cadera”.
El joven explicó que también hubo un factor médico que aceleró los tiempos. “Había un congreso y muchos traumatólogos viajaban. Por eso se hizo todo con urgencia. Gracias al médico se pudo operar el sábado”.
“Le robaron los anteojos, los audífonos y la documentación”
Claudia precisó que Antonia volvía de realizarse estudios médicos y que había guardado sus audífonos especiales en la cartera antes del ataque.
“Le llevaron los anteojos recetados que había retirado el día anterior, sus audífonos, la tarjeta del banco, el DNI y documentación. Fue un robo violento”.
Nicolás, visiblemente indignado, añadió: “Si alguien viene y pide las cosas, listo. Pero tirarla así, por la fuerza, sin importar nada, es lo que da bronca e impotencia”.
Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran además al esposo de Antonia intentando perseguir al delincuente. “Yo no había terminado de ver el video porque me impactó ver a mi papá corriéndolo. Tiene 77 años. Gracias a Dios no lo alcanzó”, relató Claudia.
Un barrio castigado
Nicolás y Claudia coincidieron en que la zona viene sufriendo una seguidilla de hechos delictivos. “No es de ahora. Hace mucho que pasa. Nosotros nos veníamos salvando. Hace dos semanas fue víctima el párroco del barrio, la semana pasada hubo una marcha de vecinos… es algo constante”, comentaron.
El nieto explicó por qué decidió hacer público el caso. “El video lo subimos recién ayer. Queríamos esperar que mi abuela saliera de la operación. Antes lo íbamos a hacer desde el enojo y no queríamos eso. El mensaje es que nos sentimos inseguros, nada más. No queremos culpar a nadie, pero necesitamos respuestas”.
La familia agradeció el accionar de los vecinos, del personal de salud y de los policías que ayudaron a agilizar la llegada de la ambulancia. También mencionaron que, tras la viralización del video, se comunicaron con ellos el ministro del Interior y el ministro de Seguridad. “Hoy está en manos de ellos darnos seguridad. Que nos escuchen y nos acompañen”, dijo Claudia.
Un costo económico que golpea
La operación implicó gastos elevados, especialmente la prótesis. “La prótesis cuesta muchísimo. Pudimos conseguirla sacando un préstamo con garante. Pero hay gente que no puede. Es muy fuerte pensar que uno saca un crédito no para crecer, sino para recuperarse de un delito”, reflexionó Claudia.
“Hoy festejamos que está viva”
Antonia cumple 80 años en un mes. “Ibamos a festejarlo, y ahora festejamos otra cosa: la vida, la lucidez y la fuerza que tiene para salir adelante”, expresó emocionada su hija.
La familia confirmó que hicieron la denuncia y que el médico de la fiscalía la examinó en el sanatorio. Aún no hay novedades ni del ladrón ni de las pertenencias robadas. “Si alguien encuentra el DNI de Antonia Uñates o alguna documentación, se lo vamos a agradecer. Después de todo lo que pasamos, cualquier ayuda sirve”.