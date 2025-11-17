Asesinaron a una psiquiatra en La Plata y la autopsia arrojó resultados estremecedores

El hallazgo que conmocionó a City Bell

El cuerpo de Franco fue descubierto el sábado. Un amigo cercano, quien tenía acceso a su casa y manejaba incluso sus cuentas bancarias, llamó al 911 tras encontrarla sin vida en su vivienda ubicada en Cantilo, entre 15A y 17, en la localidad de City Bell. La escena era devastadora: la psiquiatra yacía sobre un charco de sangre que evidenciaba la brutalidad del ataque.