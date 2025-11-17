Lujo, rebeldía y tensiones familiares: cómo es la vida excesiva y polémica de la hija del presidente más longevo del planeta

La hija del mandatario camerunés, quien a sus 92 años es el presidente en ejercicio más anciano del mundo, nació literalmente en un palacio: la residencia presidencial conocida como el “Palacio de la Unidad”, en Yaundé. Sin embargo, su vida está muy lejos de la política. Brenda se volcó al rap, las redes sociales y la vida de influencer, desde donde exhibe un estilo marcado por la ostentación.