Día de la Militancia Peronista: “El enemigo común es Milei con todas sus ideas libertarias”

“El apoyo a Milei disminuyó”

Andrade también evaluó el escenario político nacional y aseguró que el respaldo social al Presidente ya no es el que fue. “El apoyo que Milei tenía hace dos años no es el mismo. Disminuyó muchísimo”, sostuvo. “La gente está viendo los resultados de lo que prometió y no está cumpliendo. La reforma laboral que impulsa no favorece a los trabajadores, que son la columna vertebral del peronismo”.