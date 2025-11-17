Día de la Militancia Peronista: “El enemigo común es Milei con todas sus ideas libertarias”

En el Día de la Militancia Peronista, distintas agrupaciones del justicialismo tucumano convocaron a un acto en la plaza Independencia. Patricia Andrade, militante de Convergencia Peronista, destacó en LA GACETA la importancia de la fecha y aseguró que el objetivo es “convertir la jornada en una fiesta” para recordar el regreso de Juan Domingo Perón al país, tras 17 años de exilio.
El evento comenzará a las 18.30 en la zona central de la plaza y contará con la participación de 14 agrupaciones, además de artistas y una radio abierta. Según explicó la mujer, la intención es generar un espacio de expresión colectiva. “El que quiera decir unas palabras lo hará; el que quiera compartir su sentimiento también. Pretendemos que sea una fiesta, que todos se sientan incluidos en estos tiempos tan difíciles”, señaló.
“La patria está en peligro”
Consultada por la postura política de las agrupaciones convocantes, Andrade aseguró que existe un punto de coincidencia que las une: la oposición al Gobierno nacional.
“Nosotros tenemos un enemigo común que se llama Javier Milei, porque está destruyendo la patria. Están entregando nuestros recursos naturales, todo aquello por lo que el peronismo luchó siempre”, afirmó. “El enemigo no es Osvaldo Jaldo ni otro compañero. El enemigo común, y te lo vuelvo a repetir, es Milei con todas sus ideas libertarias, con las que no estamos de acuerdo”.
La militante señaló que, pese a la diversidad interna del movimiento, las organizaciones siempre apostaron a la unidad partidaria. “Hemos trabajado para que el peronismo gane unido en Tucumán y para que la provincia no se pinte de violeta”, remarcó.
“El apoyo a Milei disminuyó”
Andrade también evaluó el escenario político nacional y aseguró que el respaldo social al Presidente ya no es el que fue. “El apoyo que Milei tenía hace dos años no es el mismo. Disminuyó muchísimo”, sostuvo. “La gente está viendo los resultados de lo que prometió y no está cumpliendo. La reforma laboral que impulsa no favorece a los trabajadores, que son la columna vertebral del peronismo”.