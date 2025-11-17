Trump remodela el baño Lincoln: cómo es la polémica transformación en la Casa Blanca

Un proyecto más ambicioso de rediseño

El baño Lincoln es solo una parte del amplio plan de modernización —y personalización estética— que Trump puso en marcha desde su regreso al poder en enero. Entre las intervenciones ya realizadas se encuentra la renovación total del Salón Oval, ahora dominado por una paleta en la que prevalece el dorado, así como la pavimentación del Jardín de las Rosas, uno de los espacios más tradicionales para eventos oficiales al aire libre.