Trump remodela el baño Lincoln: cómo es la polémica transformación en la Casa Blanca

Donald Trump, volvió a sacudir la agenda pública al anunciar una nueva etapa de las remodelaciones que impulsa dentro de la Casa Blanca. Esta vez, el foco estuvo puesto en el histórico baño del Dormitorio Lincoln, un espacio emblemático que, según detalló en sus redes sociales, fue completamente rediseñado para “recuperar la estética de la época” del mandatario que lideró el país durante la Guerra Civil.
En un mensaje publicado en Truth Social mientras viajaba a bordo del Air Force One, Trump informó que reemplazó la antigua ambientación art déco —instalada en los años 40— por una versión elaborada en mármol blanco y negro pulido. Afirmó que el nuevo aspecto “encaja mucho mejor con el espíritu de Abraham Lincoln” y que el material elegido podría ser “similar al original” del siglo XIX.
El presidente acompañó el anuncio con imágenes del renovado baño, donde se observan griferías, accesorios y detalles en tonos dorados, además de una bata con el sello presidencial colgada en una pared. Según comentó días atrás en una cena oficial, el antiguo diseño no representaba “ni el estilo ni el legado” del presidente Lincoln.
Un proyecto más ambicioso de rediseño
El baño Lincoln es solo una parte del amplio plan de modernización —y personalización estética— que Trump puso en marcha desde su regreso al poder en enero. Entre las intervenciones ya realizadas se encuentra la renovación total del Salón Oval, ahora dominado por una paleta en la que prevalece el dorado, así como la pavimentación del Jardín de las Rosas, uno de los espacios más tradicionales para eventos oficiales al aire libre.
Otra de las obras más comentadas comenzó este mes: la demolición parcial del Ala Este para levantar un salón de baile de más de 8.000 metros cuadrados. La estructura estaría destinada a recepciones oficiales de gran escala, un estilo más acorde al perfil del magnate inmobiliario.
En la Sala del Gabinete también se incorporaron molduras y detalles dorados, junto con nuevas banderas de distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Trump inauguró además el llamado “Paseo de la Fama Presidencial”, una galería que exhibe retratos de quienes ocuparon el cargo. La única excepción es Joe Biden, cuyo espacio fue ocupado por la imagen de un autopen firmando su nombre, en alusión a las críticas del actual mandatario hacia su antecesor.
Reacciones políticas y tensión por el cierre del gobierno
La actualización del baño Lincoln no pasó desapercibida para los líderes demócratas. El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los opositores más críticos de Trump, ironizó en X sobre la remodelación al publicar: “¡La reina tiene baño nuevo! Mientras tanto, mañana millones pierden sus beneficios alimentarios”. Su mensaje estuvo acompañado de un montaje que mostraba a Trump vestido con atuendos victorianos.
La referencia aludía a la crisis provocada por el prolongado cierre del gobierno federal, que ya lleva un mes y amenaza con paralizar programas esenciales. Entre ellos, el SNAP —el mayor plan de asistencia alimentaria del país— que debía quedarse sin fondos este fin de semana. Sin embargo, dos tribunales federales ordenaron continuar con el financiamiento mediante recursos de emergencia, al menos hasta que se resuelva la disputa presupuestaria.