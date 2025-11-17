Quién es el rey más rico del mundo: fortuna, lujos y propiedades

Rama X es dueño de un patrimonio tan vasto como diverso: 17.000 propiedades en Bangkok, una flota de 38 aviones, más de 300 autos de lujo y 52 barcos ceremoniales que forman parte de la tradición tailandesa. Muchos de estos bienes están gestionados por el Crown Property Bureau, la institución que administra los activos de la monarquía. Además de la herencia real, el rey incrementó su fortuna a través de inversiones en sectores claves como energía, telecomunicaciones e inmobiliarias de alto nivel.