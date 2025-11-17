Secciones
EspectáculosFamosos

Momi Giardina mostró su nueva casa: cómo es el moderno espacio que eligió para comenzar una nueva etapa

Momi Giardina abrió las puertas de su nuevo hogar en Palermo y mostró cómo avanza la transformación del espacio. Con luz natural, estilo moderno y un vestidor en construcción, la actriz vive un momento personal lleno de ilusión y cambios.

Momi Giardina mostró su nueva casa: cómo es el moderno espacio que eligió para comenzar una nueva etapa Momi Giardina mostró su nueva casa: cómo es el moderno espacio que eligió para comenzar una nueva etapa
Hace 1 Hs

Momi Giardina atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. A los 43 años, la actriz y bailarina finalmente concretó un sueño largamente esperado: convertirse en propietaria de su propio hogar. Con emoción y mucha expectativa, comenzó a compartir con sus seguidores el paso a paso de la transformación de su nueva casa, ubicada en el barrio porteño de Palermo, que muy pronto se convertirá en su refugio definitivo.

La propiedad, distribuida en dos plantas, destaca por un diseño moderno en el que la luz natural cumple un rol protagónico. La artista contó que la búsqueda fue sorprendentemente breve: eligió el primer departamento que visitó, después de descubrirlo casi por accidente en TikTok. Lo que parecía una decisión impulsiva terminó siendo un gran acierto: el lugar combina estética, practicidad y un estilo que encaja a la perfección con su personalidad.

MasterChef Celebrity: Momi Giardina reveló que padece una enfermedad y conmovió a todos

MasterChef Celebrity: Momi Giardina reveló que padece una enfermedad y conmovió a todos
Momi Giardina mostró su nueva casa: cómo es el moderno espacio que eligió para comenzar una nueva etapa

Un living con luz, altura y estilo industrial

El ambiente que más llama la atención es el living principal, una especie de carta de presentación del hogar. Con doble altura, paredes de tonos oscuros y un marcado estilo industrial, contrasta con los pisos de madera clara y muebles en gama blanca y neutra, creando un equilibrio entre modernidad y calidez. Grandes ventanales permiten que la luz natural inunde el espacio durante todo el día, convirtiéndolo en uno de los rincones favoritos de Momi. Una chimenea decorativa y un amplio sillón completan la atmósfera, pensada para relajarse y recibir a amigos.

Momi Giardina mostró su nueva casa: cómo es el moderno espacio que eligió para comenzar una nueva etapa

El proyecto más personal: un vestidor a medida

En la planta superior, una escalera metálica conduce al espacio que más ilusión le genera a la actriz: su futuro vestidor. Según reveló, está trabajando con un equipo de diseño de interiores para crear un ambiente funcional, cálido y completamente adaptado a sus necesidades. Desde la elección de materiales hasta la disposición de cada mueble, quiere que sea un lugar que refleje su estilo y que pueda disfrutar tanto en la rutina diaria como en sus momentos de relax.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
5

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur
6

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Más Noticias
No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios