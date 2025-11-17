Momi Giardina mostró su nueva casa: cómo es el moderno espacio que eligió para comenzar una nueva etapa

Un living con luz, altura y estilo industrial

El ambiente que más llama la atención es el living principal, una especie de carta de presentación del hogar. Con doble altura, paredes de tonos oscuros y un marcado estilo industrial, contrasta con los pisos de madera clara y muebles en gama blanca y neutra, creando un equilibrio entre modernidad y calidez. Grandes ventanales permiten que la luz natural inunde el espacio durante todo el día, convirtiéndolo en uno de los rincones favoritos de Momi. Una chimenea decorativa y un amplio sillón completan la atmósfera, pensada para relajarse y recibir a amigos.