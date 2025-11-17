Momi Giardina mostró su nueva casa: cómo es el moderno espacio que eligió para comenzar una nueva etapa

Momi Giardina atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. A los 43 años, la actriz y bailarina finalmente concretó un sueño largamente esperado: convertirse en propietaria de su propio hogar. Con emoción y mucha expectativa, comenzó a compartir con sus seguidores el paso a paso de la transformación de su nueva casa, ubicada en el barrio porteño de Palermo, que muy pronto se convertirá en su refugio definitivo.
La propiedad, distribuida en dos plantas, destaca por un diseño moderno en el que la luz natural cumple un rol protagónico. La artista contó que la búsqueda fue sorprendentemente breve: eligió el primer departamento que visitó, después de descubrirlo casi por accidente en TikTok. Lo que parecía una decisión impulsiva terminó siendo un gran acierto: el lugar combina estética, practicidad y un estilo que encaja a la perfección con su personalidad.
Un living con luz, altura y estilo industrial
El ambiente que más llama la atención es el living principal, una especie de carta de presentación del hogar. Con doble altura, paredes de tonos oscuros y un marcado estilo industrial, contrasta con los pisos de madera clara y muebles en gama blanca y neutra, creando un equilibrio entre modernidad y calidez. Grandes ventanales permiten que la luz natural inunde el espacio durante todo el día, convirtiéndolo en uno de los rincones favoritos de Momi. Una chimenea decorativa y un amplio sillón completan la atmósfera, pensada para relajarse y recibir a amigos.
El proyecto más personal: un vestidor a medida
En la planta superior, una escalera metálica conduce al espacio que más ilusión le genera a la actriz: su futuro vestidor. Según reveló, está trabajando con un equipo de diseño de interiores para crear un ambiente funcional, cálido y completamente adaptado a sus necesidades. Desde la elección de materiales hasta la disposición de cada mueble, quiere que sea un lugar que refleje su estilo y que pueda disfrutar tanto en la rutina diaria como en sus momentos de relax.