Coco Sily y Chimi Meza se casaron: así fue la gran boda que selló una historia de amor de película

La boda llegó tan pronto como el anuncio inesperado. Hace dos meses, Coco Sily daba la noticia que nadie anticipaba escuchar y así es como este domingo se casó con la mujer que le devolvió la alegría tras una ruptura repentina. En Berazategui y "a lo grande" el humorista y Chimi Meza dieron el sí en una ceremonia propia de una película romántica.
Luego de dos años de proyectos, escenarios y también de sanar heridas viejas, Coco Sily decidió apostar el doble al amor y formalizar su vínculo con la actriz y productora teatral, Chimi Meza. La boda se celebró este domingo al mediodía comenzando con una ceremonia religiosa a la que luego le siguió un festejo de música en vivo, amigos y muchos amigos.
El momento en el altar
El gran día comenzó en el altar. Coco con un smoking negro clásico, moño azul oscuro y una flor blanca en el ojal. En un video puede vérselo un tanto ansioso y emocionado mientras espera a Chimi, quien llegó con un vestido voluminoso blanco de falda de tul y un corset bordado con aplicaciones florales. En las imágenes se la ve sonriendo, emocionada. Entre los flashes, ambos dieron el sí y sellaron la promesa con un beso prolongado frente a todos.
En una de las postales más impactantes se ve a la novia abrazando al sacerdote que los casó, con la interminable cola del vestido desplegada sobre la alfombra central y Coco observando la escena a pocos pasos, visiblemente conmovido. Aquel era el día en que comenzaba un nuevo capítulo de una historia de amor digna de una novela dramática.
La fiesta a todo dar de Coco Sily y Chimi Meza
La pareja, que se conoció trabajando en la radio, enfrentó desde el inicio diferencias de edad —ella es 22 años menor— que nunca fueron un impedimento para su vínculo. Su historia comenzó poco después de la separación de Sily de Caramelito Carrizo. “Vamos a hacer un casamiento casamiento, con salón, fiesta…”, había anticipado el conductor hace dos meses atrás.
Y el gran festejó llegó después del intercambio de alianzas. El salón, la fiesta y la música en vivo estuvieron y, sobre todo, así como la bendición especial a cargo de un sacerdote amigo. El sueño se concretó con la presencia del padre César Rockero, que los conoce hace años y habló de ellos como una pareja que elige “construir el amor” todos los días.
Entre los invitados se mezclaron familiares, amigos de toda la vida y figuras del espectáculo como Miguel Ángel Rodríguez, Mariano Iúdica, Carla Conte, Diego Pérez, Daniel Aráoz, Javier Calamaro y Roly Serrano, quienes acompañaron a la pareja en su día más especial. Las fotos del casamiento reflejaron la alegría compartida y el ambiente festivo que marcó la jornada.