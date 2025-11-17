Secciones
EspectáculosFamosos

Coco Sily y Chimi Meza se casaron: así fue la gran boda que selló una historia de amor de película

Luego de una ruptura dolorosa, Coco Sily encontró el amor y tras dos años de relación, formalizó su unión en una boda llena de emoción, música y amigos.

El primer beso de Coco Sily y Chimi Meza como marido y mujer se da bajo una lluvia de papelitos blancos y flashes de celebración El primer beso de Coco Sily y Chimi Meza como marido y mujer se da bajo una lluvia de papelitos blancos y flashes de celebración Foto: Infobae
Hace 1 Hs

La boda llegó tan pronto como el anuncio inesperado. Hace dos meses, Coco Sily daba la noticia que nadie anticipaba escuchar y así es como este domingo se casó con la mujer que le devolvió la alegría tras una ruptura repentina. En Berazategui y "a lo grande" el humorista y Chimi Meza dieron el sí en una ceremonia propia de una película romántica.

Cristian Castro se habría separado de su novia cordobesa a una semana de anunciar su casamiento

Cristian Castro se habría separado de su novia cordobesa a una semana de anunciar su casamiento

Luego de dos años de proyectos, escenarios y también de sanar heridas viejas, Coco Sily  decidió apostar el doble al amor y formalizar su vínculo con la actriz y productora teatral, Chimi Meza. La boda se celebró este domingo al mediodía comenzando con una ceremonia religiosa a la que luego le siguió un festejo de música en vivo, amigos y muchos amigos.

El momento en el altar

El gran día comenzó en el altar. Coco con un smoking negro clásico, moño azul oscuro y una flor blanca en el ojal. En un video puede vérselo un tanto ansioso y emocionado mientras espera a Chimi, quien llegó con un vestido voluminoso blanco de falda de tul y un corset bordado con aplicaciones florales. En las imágenes se la ve sonriendo, emocionada. Entre los flashes, ambos dieron el sí y sellaron la promesa con un beso prolongado frente a todos.

En una de las postales más impactantes se ve a la novia abrazando al sacerdote que los casó, con la interminable cola del vestido desplegada sobre la alfombra central y Coco observando la escena a pocos pasos, visiblemente conmovido. Aquel era el día en que comenzaba un nuevo capítulo de una historia de amor digna de una novela dramática.

El padre César Rockero, amigo de la pareja, ofició la bendición especial en una ceremonia cargada de simbolismo y emoción El padre César Rockero, amigo de la pareja, ofició la bendición especial en una ceremonia cargada de simbolismo y emoción Foto: Infobae

La fiesta a todo dar de Coco Sily y Chimi Meza

La pareja, que se conoció trabajando en la radio, enfrentó desde el inicio diferencias de edad —ella es 22 años menor— que nunca fueron un impedimento para su vínculo. Su historia comenzó poco después de la separación de Sily de Caramelito Carrizo. “Vamos a hacer un casamiento casamiento, con salón, fiesta…”, había anticipado el conductor hace dos meses atrás.

Y el gran festejó llegó después del intercambio de alianzas. El salón, la fiesta y la música en vivo estuvieron y, sobre todo, así como la bendición especial a cargo de un sacerdote amigo. El sueño se concretó con la presencia del padre César Rockero, que los conoce hace años y habló de ellos como una pareja que elige “construir el amor” todos los días.

Entre los invitados se mezclaron familiares, amigos de toda la vida y figuras del espectáculo como Miguel Ángel Rodríguez, Mariano Iúdica, Carla Conte, Diego Pérez, Daniel Aráoz, Javier Calamaro y Roly Serrano, quienes acompañaron a la pareja en su día más especial. Las fotos del casamiento reflejaron la alegría compartida y el ambiente festivo que marcó la jornada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
5

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur
6

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Más Noticias
No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios