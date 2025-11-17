Coco Sily y Chimi Meza se casaron: así fue la gran boda que selló una historia de amor de película

El momento en el altar

El gran día comenzó en el altar. Coco con un smoking negro clásico, moño azul oscuro y una flor blanca en el ojal. En un video puede vérselo un tanto ansioso y emocionado mientras espera a Chimi, quien llegó con un vestido voluminoso blanco de falda de tul y un corset bordado con aplicaciones florales. En las imágenes se la ve sonriendo, emocionada. Entre los flashes, ambos dieron el sí y sellaron la promesa con un beso prolongado frente a todos.