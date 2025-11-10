Cristian Castro se habría separado de su novia cordobesa a una semana de anunciar su casamiento

La historia de amor entre Cristian Castro y la cordobesa Mariela Sánchez volvió a dar un giro inesperado. A solo una semana de haber confirmado la fecha de su casamiento, comenzaron a circular fuertes rumores de separación.
El cantante mexicano habría sido visto en Mendoza junto a otra mujer, lo que encendió las alarmas sobre una nueva ruptura con la empresaria argentina.
Una relación marcada por las idas y vueltas
Desde el inicio, el vínculo entre Cristian y Mariela fue una montaña rusa de emociones.
En febrero de 2024 habían tenido su primera separación, y en mayo de ese mismo año volvieron a distanciarse.
Sin embargo, la pareja decidió darse una nueva oportunidad y sorprendió hace apenas unos días al anunciar su casamiento para febrero de 2026, lo que parecía sellar definitivamente su reconciliación.
Pero el sueño duró poco: esta vez, los rumores apuntan a una crisis definitiva.
El video que desató el escándalo
El conflicto se originó cuando comenzó a circular un video viral que muestra al intérprete de Azul caminando por las calles de Mendoza acompañado por una mujer morocha, que claramente no era Mariela.
Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y en programas de espectáculos, desatando especulaciones sobre una posible infidelidad.
La reacción de Mariela Sánchez: “Estoy muy triste”
La confirmación de la crisis llegó de la mano de Mariela Sánchez, quien envió un audio al programa Puro Show donde expresó su desconcierto y tristeza:
“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”.
Además, Mariela recordó que conocía a la mujer que aparece con Cristian:
“Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas. Qué te puedo decir... estoy muy triste, vino la chica acá y no sé absolutamente nada”.
Cristian Castro, en silencio
Hasta el momento, Cristian Castro no realizó declaraciones públicas sobre la situación. Sin embargo, las imágenes difundidas y las palabras de su expareja fueron suficientes para que el tema se convirtiera en tendencia en redes sociales.
Mientras tanto, el futuro del casamiento que ambos habían anunciado para febrero de 2026 parece quedar, una vez más, en suspenso.