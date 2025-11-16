Los playoffs del torneo Clausura 2025 ya tienen cruces tentativos: ¿cómo está el cuadro principal?

El camino a la definición

Los octavos, cuartos y semifinales se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final será el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Si hay igualdad en el tiempo reglamentario, habrá alargue y, si persiste, penales. El campeón obtendrá el pase directo a la Copa Libertadores 2026 y disputará el Trofeo de Campeones contra Platense. Lanús podría posponer su cruce de octavos si juega la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro.