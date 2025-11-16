Secciones
Los playoffs del torneo Clausura 2025 ya tienen cruces tentativos: ¿cómo está el cuadro principal?

Boca Juniors y Rosario Central lideraron sus zonas y ya conocen a sus rivales para la etapa eliminatoria.

16 Noviembre 2025

La fase regular del torneo Clausura 2025 llegó a su cierre y dejó prácticamente definidos todos los duelos de los octavos de final. Boca terminó como líder de la Zona A y Rosario Central cerró en lo más alto de la Zona B, por lo que ambos encabezarán cada lado del cuadro en los playoffs rumbo al título.

En la Zona A ya tienen su boleto asegurado Boca, Racing, Unión, Central Córdoba y Argentinos. Los otros tres cupos se los reparten Tigre, Barracas Central y Estudiantes. En la Zona B, Rosario Central, Lanús, Riestra, Vélez y San Lorenzo ya estaban clasificados, mientras que River y Talleres se sumaron en estas últimas fechas. El último lugar se definirá entre Sarmiento y Gimnasia.

Con este panorama, el mapa inicial de los octavos quedó prácticamente delineado. Algunos equipos sellaron su pase sin sobresaltos, mientras que otros debieron esperar resultados ajenos. La fecha 16 terminó de acomodar posiciones y dejó la escena lista para la instancia decisiva.

El camino a la definición

Los octavos, cuartos y semifinales se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final será el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Si hay igualdad en el tiempo reglamentario, habrá alargue y, si persiste, penales. El campeón obtendrá el pase directo a la Copa Libertadores 2026 y disputará el Trofeo de Campeones contra Platense. Lanús podría posponer su cruce de octavos si juega la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Cruces tentativos de octavos

Boca – Sarmiento
Vélez – Argentinos
Lanús – Tigre
Unión – River
Rosario Central – Estudiantes
Central Córdoba – San Lorenzo
Racing – Talleres
Riestra – Barracas Central

Aún existe la posibilidad de que Racing termine enfrentando a River, dependiendo de si Unión o Barracas lo superan en la tabla final.

