El proyecto que abre puertas: cómo la IA de unos alumnos cambió la vida del pequeño Byron

Cuando el primer día de clases vieron al pequeño Byron Prado entrar con dificultad a la escuela Dr Eliseo Cantón de Lules en su silla de ruedas, nadie imaginó que su simpatía inspiraría tantos cambios hacia dentro y fuera de la institución. “Todo le costaba…, la escuela, a pesar de sus 128 años, carecía de rampas y de sanitarios adaptados, tampoco tenía mobiliario especial. Si tan solo pudiera abrir la puerta del baño sin tener que pedir ayuda, pensábamos con los chicos de 5to y 6to grado en clase de programación. Fue entonces cuando se les ocurrió que podíamos preguntarle a la IA cómo ayudar a Byron. Y el resultado nos cambió a todos, pero sobre todo a él y a su familia”, cuenta la docente de tecnología, Marta Jaime.
Así surgió el proyecto Byron, en homenaje a un niño de seis años que impulsó a toda la escuela y a la comunidad de Lules, a unirse en pos de la inclusión y la empatía. La respuesta fue construir una puerta automatizada mediante sensores y programación, que se activara al detectar la presencia de Byron. Los chicos lograron hacer el prototipo y la facultad Regional de la UTN a través del Laboratorio de Sistemas Inteligentes lo llevará a escala real para instalarlo en el aula y en el baño de la escuela. Además junto a la fundación Rueditas Solidarias y a los alumnos de la escuela técnica n° 1 se logró la adaptación de la silla de ruedas y la mesa para que Byron esté más cómodo en clase.
El proyecto Byron ganó la instancia provincial de la Feria de Ciencias con el mayor puntaje y el lunes se presentará en la etapa nacional, en CABA, junto a otros ocho proyectos tucumanos (ver nota aparte). Los alumnos Benjamín Pallares y Bianca Lizárraga, de 5to y 6to grado, turnos mañana y tarde, respectivamente, viajarán a Buenos Aires junto a la referente del proyecto, la profesora Jaime para representar a Tucumán.
Fusión exitosa
La integración de saberes fue la clave para el proyecto, señaló Jaime: “En Matemática los chicos calcularon ángulos y tiempos de apertura; en Lengua redactaron informes y textos; en Inglés elaboraron un glosario con vocabulario de programación; en Ciencias Naturales estudiaron los sentidos del cuerpo humano y establecieron una analogía entre los sensores y los órganos sensoriales y reflexionaron sobre el cuidado personal y la salud. En Ciencias Sociales, investigaron los derechos de las personas con discapacidad y en Religión trabajaron la empatía y el amor al prójimo, entre otras áreas”.
Al conocerse el resultado del proyecto, el impacto fue inmediato en la comunidad: la municipalidad de Lules decidió construir un baño adaptado para Byron y rampa, el hospital de Lules y el Hospital Avellaneda le dieron atención fisiátrica a Byron y harán posible una operación necesaria para su salud.
A través de Cáritas y Ruedas Solidarias se apoya a la familia, ya que la mamá del pequeño también sufre el mismo diagnóstico (paraplegia espástica congénita) y no puede caminar.
Además, los niños crearon la “Red de Escuelas Inclusivas: Abriendo Puertas”, para compartir ideas de accesibilidad con otras instituciones del país. También elaboraron un proyecto de ley redactado por ellos mismos para garantizar que toda escuela con un alumno con discapacidad motriz active de inmediato un plan de articulación con municipios, universidades, hospitales y ONG, para asegurar la inclusión sin demoras ni gastos innecesarios.
Emocionada, la seño Marta dice que “con este proyecto abrimos una puerta a la inclusión, a la solidaridad y al compromiso con los demás”.
“Este proyecto dejó huellas profundas en los estudiantes, en las familias, en los docentes y en toda la comunidad, demostrando que cuando la escuela enseña desde la empatía, la innovación y la colaboración, es capaz de cambiar realidades”, concluyó.
Otras ideas que representarán a Tucumán
Ayer partió un colectivo con los ganadores de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología 2025 del eje tecnología, hacia la instancia nacional, que se realizará hoy en CABA. Será el último tramo de la feria, que en Tucumán se desarrolló bajo el lema “Ruta de Experiencias Educativas que Inspiran”.
Además de la Eliseo Cantón concurren alumnos de las escuelas: maternal y de jardines de infantes municipal de Monteros (proyecto “Delicias sobre ruedas”), Dr Adolfo Alsina de Boca de Tigre (“Tecno tomates”), Escuela Especial Santa Lucía de Leales (“Ecoplast”), Técnica N° 1 Ing. Correa de Delfín Gallo (“Ecoturbina dual”), Técnica N° 1 de Concepción ( “Diseñamos soluciones que construyen inclusión, autonomía y dignidad para todos) Técnica N° 1 de Río Seco (control de llenado de tanque cisterna con PLC next), Instituto La Asunción de Leales (Jovenes saludables =activos) y escuela secundaria de Monte Rico (desafíos creativos).
“En Tucumán la feria de Ciencias estuvo atravesada por la pedagogía del cuidado y de la itinerancia. Es decir, que se desarrolló con actividades de capacitación y asesoramiento a los docentes y evaluadores como así también se hizo acompañamiento a los equipos de los proyectos que pasaban de una instancia a la otra”, destacó la referente provincial, Norma Broggi.